Смешайте корицу с двумя простыми ингредиентами: этот скраб сделает вашу кожу мягкой и упругой

Уход за кожей важен для женщин и мужчин всех возрастов. Обычно, многие люди покупают скрабы и специальные смягчающие кремы в магазинах, но вы можете сделать простое и очень эффективное средство у себя дома. Для этого вам понадобятся продукты, которые вы можете найти на своей кухне.

Как приготовить домашний скраб и сделать кожу мягкой и упругой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

Домашний скраб с корицей - что нужно смешать

Корицу обычно используют в выпечке, но вы будете удивлены, когда увидите, как она улучшает состояние кожи. Для приготовления скраба вам нужно смешать:

1 чайную ложку корицы

4 столовые ложки сахара

4 столовых ложки оливкового масла.

Выберите стеклянную емкость с крышкой, в которой можно будет хранить остатки скраба. Для того, чтобы корица и сахар подействовали лучше, наносите смесь на чистое и влажное тело, после душа или ванны.

Массируйте кожу скрабом, а затем смывайте его теплой водой с любимым средством (мылом или гелем). После этого ваше тело будет мягким и ароматным.

Корица подходит не только для выпечки (фото: freepik.com)

Полезные свойства корицы для кожи

Узнайте, как корица способна улучшать качество кожи. Она имеет:

противовоспалительные свойства, которые могут помочь уменьшить раздражение и воспаление на коже

антисептические свойства, а это может помочь в борьбе с бактериями на коже и предотвратить возникновение высыпаний.

Кроме этого, корица способна:

бороться с огрубевшей кожей, ведь ее мелкие частицы могут служить как естественный эксфолиант, удаляя отмершие клетки

улучшать кровообращение, что может привести к улучшению вида кожи

выступать в роде природного антиоксиданта, ведь она включает в себя полезные вещества.

Важно учитывать, что у каждого человека свой тип кожи, и реакция на использование корицы может быть разной. Если у вас есть чувствительная кожа или аллергия на некоторые вещества, всегда важно проводить аллерго-тест на небольшом участке кожи. Кроме того, всегда лучше консультироваться со специалистом в области дерматологии, прежде чем добавлять новые продукты в уход за своей кожей.