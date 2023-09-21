Зменшує витрати на їжу та знижує стрес: дієтолог поділилася лайфхаком по заготівлі продуктів

Зменшити витрати на харчування, час на приготування їжі та припинити заморочуватися вічним питанням про те, що готувати щодня - це мрія майже кожної сучасної людини. У в багатьох є свої методи та лайфхаки, як впоратися одразу зі всіма трьома завданнями.

Який метод допоможе зробити меню на тиждень і при цьому дозволить заощадити на продуктах та особистому часі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням допис в Instagram лікаря-дієтолога Тетяни Лакусти.

Що дає заготівля продуктів

За словами лікаря, заготівля більш-менш базового переліку їжі на тиждень допомагає:

Зменшити витрати на їжу

Зменшити час на приготування серед тижня

Зменшити стрес в моменті, коли треба їсти вже тут і зараз, але немає що і сил готувати теж немає

Що можна заготовити на тиждень та заморозити

Ліниві вареники. Хороший варіант дитячого сніданку.

Заморожені сирники. Під кришкою розпарити до сніданку на пательні.

Дріжджові коржики з начинками. Яйце з сиром та зеленню, з індичим фаршем та цибулею, з к/м сиром та зеленню. Такі коржики можна поставити в духовку на 10 хвилин і брати як перекус в школу, на роботу, додати до сніданку.

"Готую на 2-3 дні наперед їжу по компонентам, щоб зібрати конструктором на прийом їжі" - пояснює лікар.

Рецепти заготівлі продуктів на тиждень (скріншот/instagram.com/dr.lakusta)

Білкова частина

Котлети/фрикадельки/відбивні/печене м'ясо

Сирники/запіканка (солодка або солона)

Риба запечена/тунець в консервах/оселедець/маринована червона риба

Вуглеводна частина

Відварена каша (можна два види одразу)

Тушкована/печена картопля (печену дольками добре додавати в омлет)

Варена кукурудза

Жирова частина

Вдома завжди є щось: горіхи/сир/оливки/авокадо/печінка тріски. Кусочки можна просто додавати у тарілку.

Овочі

Суп або борщ (вдома є завжди, коли є діти - гарний варіант швидко зготувати їм порцію овочів)

Тушковане рагу

Можна просто щось різати шматками

Їжа для радості

Шарлотка/печиво/пиріг з фруктами/млинці з начинками (добре морозити)

Гарячі страви, які можна заготовити на тиждень (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)

Як може виглядати меню на день

Сніданок: омлет з сиром, овочами, кашею або хлібом + фрукти

Обід: суп/борщ + картопля тушкована з котлетою/печеним м'ясом

Перекус: горіхи/фрукти/сирник

Вечеря: крупа з тушкованим рагу, рибою