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Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов

Четверг 21 сентября 2023 20:31
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Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов Какие продукты и блюда можно приготовить на неделю (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Татьяна Лакуста

Уменьшить затраты на питание, время на приготовление пищи и прекратить заморачиваться вечным вопросом, что готовить каждый день – это мечта почти каждого современного человека. У многих есть свои методы и лайфхаки, как справиться сразу со всеми тремя задачами.

Какой метод поможет сделать меню на неделю и при этом позволит сэкономить на продуктах и личном времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram врача-диетолога Татьяны Лакусты.

Что дает заготовка продуктов

По словам врача, заготовка более или менее базового перечня пищи в неделю помогает:

  • Уменьшить расходы на еду
  • Уменьшить время на приготовление среди недели
  • Уменьшить стресс в моменте, когда нужно есть уже здесь и сейчас, но нечего и сил готовить тоже нет

Что можно заготовить на неделю и заморозить

Ленивые вареники. Хороший вариант детского завтрака.

Замороженные сырники. Под крышкой распарить до завтрака на сковороде.

Дрожжевые коржики с начинками. Яйцо с сыром и зеленью, с индюшачьим фаршем и луком, с к/м сыром и зеленью. Такие коржики можно поставить в духовку на 10 минут и брать в качестве перекуса в школу, на работу, добавить к завтраку.

"Готовлю на 2-3 дня заранее еду по компонентам, чтобы собрать конструктором на прием пищи" - объясняет врач.

Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктовУменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов

Рецепты заготовки продуктов на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)

Белковая часть

  • Котлеты/фрикадельки/отбивные/печеное мясо
  • Сырники/запеканка (сладкая или соленая)
  • Рыба запеченная/тунец в консервах/сельдь/маринованная красная рыба

Углеводная часть

  • Отварная каша (можно два вида сразу)
  • Тушеный/печеный картофель (печеный дольками хорошо добавлять в омлет)
  • Вареная кукуруза

Жировая часть

Дома всегда есть что-то: орехи/сыр/оливки/авокадо/печень трески. Куски можно просто добавлять в тарелку.

Овощи

  • Суп или борщ (дома есть всегда, когда есть дети - хороший вариант быстро приготовить им порцию овощей)
  • Тушеное рагу
  • Можно просто что-нибудь резать кусками

Еда для радости

Шарлотка/печенье/пирог с фруктами/блины с начинками (хорошо морозить)

Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктовУменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов

Горячие блюда, которые можно приготовить на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)

Как может выглядеть меню в день

Завтрак: омлет с сыром, овощами, кашей или хлебом + фрукты

Обед: суп/борщ + картофель тушеный с котлетой/печеным мясом

Перекус: орехи/фрукты/сырник

Ужин: крупа с тушеным рагу, рыбой

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить оладьи по проверенному рецепту.

А также рассказывали о том, необходимо ли есть кисломолочный творог каждый день.

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