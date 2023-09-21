Уменьшает расходы на еду и снижает стресс: диетолог поделилась лайфхаком по заготовке продуктов
Уменьшить затраты на питание, время на приготовление пищи и прекратить заморачиваться вечным вопросом, что готовить каждый день – это мечта почти каждого современного человека. У многих есть свои методы и лайфхаки, как справиться сразу со всеми тремя задачами.
Какой метод поможет сделать меню на неделю и при этом позволит сэкономить на продуктах и личном времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram врача-диетолога Татьяны Лакусты.
Что дает заготовка продуктов
По словам врача, заготовка более или менее базового перечня пищи в неделю помогает:
- Уменьшить расходы на еду
- Уменьшить время на приготовление среди недели
- Уменьшить стресс в моменте, когда нужно есть уже здесь и сейчас, но нечего и сил готовить тоже нет
Что можно заготовить на неделю и заморозить
Ленивые вареники. Хороший вариант детского завтрака.
Замороженные сырники. Под крышкой распарить до завтрака на сковороде.
Дрожжевые коржики с начинками. Яйцо с сыром и зеленью, с индюшачьим фаршем и луком, с к/м сыром и зеленью. Такие коржики можно поставить в духовку на 10 минут и брать в качестве перекуса в школу, на работу, добавить к завтраку.
"Готовлю на 2-3 дня заранее еду по компонентам, чтобы собрать конструктором на прием пищи" - объясняет врач.
Рецепты заготовки продуктов на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)
Белковая часть
- Котлеты/фрикадельки/отбивные/печеное мясо
- Сырники/запеканка (сладкая или соленая)
- Рыба запеченная/тунец в консервах/сельдь/маринованная красная рыба
Углеводная часть
- Отварная каша (можно два вида сразу)
- Тушеный/печеный картофель (печеный дольками хорошо добавлять в омлет)
- Вареная кукуруза
Жировая часть
Дома всегда есть что-то: орехи/сыр/оливки/авокадо/печень трески. Куски можно просто добавлять в тарелку.
Овощи
- Суп или борщ (дома есть всегда, когда есть дети - хороший вариант быстро приготовить им порцию овощей)
- Тушеное рагу
- Можно просто что-нибудь резать кусками
Еда для радости
Шарлотка/печенье/пирог с фруктами/блины с начинками (хорошо морозить)
Горячие блюда, которые можно приготовить на неделю (скриншот/instagram.com/dr.lakusta)
Как может выглядеть меню в день
Завтрак: омлет с сыром, овощами, кашей или хлебом + фрукты
Обед: суп/борщ + картофель тушеный с котлетой/печеным мясом
Перекус: орехи/фрукты/сырник
Ужин: крупа с тушеным рагу, рыбой
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