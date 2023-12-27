Зменшує ризик раку та омолоджує шкіру: який фрукт обов'язково потрібно їсти всім

Надзвичайну користь мають кісточки граната, які зазвичай випльовують, висмоктавши сік. Дієтологи стверджують, що їх не просто можна, а обов’язково потрібно їсти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health Shots .

Корисні властивості гранату

Дієтолог Нупуур Патил назвав шість властивостей кісточок гранату, про які не дуже відомо. За його словами, зернятка граната разом з кісточками багаті на антиоксиданти, зокрема пунікалагін та антоціани, які захищають клітини організму від пошкоджень.

Зокрема, саме ці речовини зумовлюють оті шість неймовірних властивостей, якими славляться кісточки з гранатових зерен.

Вони допомагають боротися з хронічними захворюваннями - зокрема, з діабетом і хворобами серця. Тут треба завдячувати поліфенолам, які протистоять руйнівним окислювальним процесам, що викликають вільні радикали.

Також вони покращують травлення завдяки вмісту клітковини та протизапальній дії. Клітковина допомагає регулювати перистальтику, запобігати закрепам, оскільки речовини в кісточках чинять легку проносну дію.

Як впливає на серце та шкіру

Позитивно впливають на здоров’я серця завдяки зниженню рівня холестерину, артеріального тиску та поліпшенню функції кровоносних судин. Саме пунікалагін і антоціани зменшують окислювальний стрес і запалення в серцево-судинній системі.

Корисні для шкіри - зменшують зморшки, позбавляють прищів, підвищують вироблення колагену, знижують ризик передчасного старіння.

До того ж зерна знижують ризик розвитку раку. Елагова кислота й антоціани мають протиракові властивості. Ці сполуки пригнічують ріст ракових клітин і сприяють апоптозу - процесу, за допомогою якого організм природним чином знищує пошкоджені або шкідливі клітини.

Гранати (фото: Freepik)

Вплив на імунітет

Кісточки зерен граната містять вітамін С, вітамін К, калій і фолієву кислоту. Вітамін С підтримує сильну імунну систему, а вітамін К необхідний для здоров’я кісток і згортання крові.

Калій зі свого боку допомагає регулювати кров’яний тиск, а фолат має вирішальне значення для синтезу ДНК і відновлення клітин.

Чим шкідливий гранат

Гранатовий сік знижує тиск, тому його варто обережно вживати гіпотонікам. Сік граната не варто пити, якщо є рани або виразки в роті. Гранат не можна їсти на порожній шлунок і на ніч, щоб не було печії.