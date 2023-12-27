Уменьшает риск рака и омолаживает кожу: какой фрукт обязательно нужно есть всем

Необычайную пользу имеют косточки граната, которые обычно выплевывают, высосав сок. Диетологи утверждают, что их не просто можно, а обязательно нужно есть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health Shots .

Полезные свойства граната

Диетолог Нупуур Патил назвал шесть свойств косточек граната, о которых не слишком известно. По его словам, зернышки граната вместе с косточками богаты антиоксидантами, в частности пуникалагином и антоцианами, защищающими клетки организма от повреждений.

В частности, именно эти вещества обуславливают те шесть невероятных свойств, которыми славятся косточки из гранатовых зерен.

Они помогают бороться с хроническими заболеваниями - в частности, с диабетом и болезнями сердца. Здесь нужно благодарить полифенолы, противостоящие разрушительным окислительным процессам, вызывающим свободные радикалы.

Также они улучшают пищеварение благодаря содержанию клетчатки и противовоспалительного действия. Клетчатка помогает регулировать перистальтику, предотвращать запоры, поскольку вещества в косточках оказывают легкое слабительное действие.

Как влияет на сердце и на кожу

Положительно влияют на здоровье сердца благодаря снижению уровня холестерина, артериальное давление и улучшению функции кровеносных сосудов. Именно пуникалагин и антоцианы уменьшают окислительный стресс и воспаление в сердечно-сосудистой системе.

Полезны для кожи - уменьшают морщины, лишают прыщей, повышают выработку коллагена, снижают риск преждевременного старения.

К тому же зерна снижают риск развития рака. Элаговая кислота и антоцианы обладают противораковыми свойствами. Эти соединения угнетают рост раковых клеток и способствуют апоптозу - процессу, с помощью которого организм естественным образом уничтожает поврежденные или вредные клетки.

Гранаты (фото: Freepik)

Воздействие на иммунитет

Косточки зерен граната содержат витамин С, витамин К, калий и фолиевую кислоту. Витамин С поддерживает сильную иммунную систему, а витамин К необходим для здоровья костей и свертывания крови.

Калий со своей стороны помогает регулировать кровяное давление, а фолат имеет решающее значение для синтеза ДНК и восстановления клеток.

Чем вреден гранат

Гранатовый сок снижает давление, поэтому его следует осторожно использовать гипотоникам. Сок граната не следует пить, если есть раны или язвы во рту. Гранат нельзя есть на пустой желудок и на ночь, чтобы не было изжоги.