Чим такі корисні гранати, і кому їх їсти категорично не можна

Гранати часто відносять до категорії "суперфудів" через високу концентрацію в них захисних рослинних сполук, таких як елагатаніни, антоціани та органічні кислоти.

Чим такий корисний гранат

Гранатовий сік багатий на протизапальні та антиоксидантні сполуки, які можуть принести користь людям, що піддаються високим фізичним навантаженням, наприклад спортсменам.

Невелике дослідження 2017 року, в якому взяли участь дев'ять важкоатлетів, показало, що учасники, які споживали 250 мл гранатового соку тричі на день протягом трьох днів перед олімпійськими тренуваннями з важкої атлетики, а також додаткові 500 мл гранатового соку за годину до тренувань знизили рівні маркера окислювального стресу, званого малоновим діальдегідом (MDA), та підвищили рівні активності антиоксидантних ферментів, включаючи глутатіонпероксидазу (GpX), після тренувань з обтяженнями порівняно з учасниками, які приймали плацебо.

Регулярне включення у свій раціон продуктів із гранату, таких як зерна граната та гранатовий сік, може допомогти захистити здоров'я вашого серця.

Результати дослідження показують, що завдяки високій концентрації антиоксидантних та протизапальних сполук вживання гранатів може допомогти знизити фактори ризику серцевих захворювань, такі як високий кров'яний тиск та високий рівень ліпідів у крові.

Вживання 200 мл гранатового соку щодня протягом шести тижнів призвело до значного зниження як систолічного, і діастолічного артеріального тиску у тих, хто вживав цей сік.

Оскільки гранати багаті на антиоксиданти, вони можуть допомогти запобігти пошкодженню нервових клітин, викликаних реактивними сполуками, званими вільними радикалами.

Деякі дані свідчать, що вживання гранатового соку може поліпшити деякі аспекти когнітивного здоров'я (тобто пам'ять).

Дослідження 2020 року, в якому брала участь 261 людина середнього та старшого віку віком від 50 до 75 років, показало, що ті, хто пив 8 унцій гранатового соку на день протягом одного року, зберігали працездатність зорової пам'яті, особливо здатність запам'ятовувати візуальну інформацію.

Кому не можна їсти гранати

Продукти з гранату, такі як зерна та сік, безпечні для споживання більшістю людей. Однак людям, які мають алергію на гранат, слід уникати вживання гранатового соку, зерен та інших продуктів та напоїв, які містять гранат.

Крім того, в гранатовому соку багато вуглеводів і мало білка та клітковини. З цієї причини його слід вживати в помірних кількостях, оскільки дуже часто вживання напоїв з високим вмістом вуглеводів може негативно вплинути на рівень цукру в крові, особливо у людей з діабетом та предіабетом.