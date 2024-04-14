"Злякався страшенно". Український ведучий зізнався, про що так і не наважився розповісти Руслані Писанці
Телеведучий Єгор Гордєєв зізнався, про що так і не наважився розповісти своїй подрузі і колезі Руслані Писанці, яка влітку 2022 року померла від онкологічного захворювання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю журналіста OBOZ.UA.
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Зі слів Гордєєва, він багато чого не договорив Писанці. Зокрема, про його дитячий спогад про неї.
"Коли мені було п'ять, вона приходила до моїх бабусі і дідуся в гості, бо товаришувала з моїм дядьком. Я її чомусь злякався страшенно", - зізнався ведучий.
Втім, каже Єгор, йому було дуже легко працювати з Русею.
"В коридорах часто перепитували колеги: "Вона ще не винесла тобі мозок?" Ну а як? Вона ж діва! Так, звісно, вона була зіркою. І могла, мабуть, справді комусь колись винести мозок, але це ставалося тоді, коли розуміла, що щось відбувається непрофесійно, неадекватно, нелогічно, або вона не відчуває хімію, яка для неї важлива", - пригадав він.
Єгор Гордєєва з Русланою Писанкою і Нелею Шевкопляс (фото: instagram.com/pisankaruslana)
"Але це не наша історія. Руслана була одним з найкращих наших гравців, вона з напівподиху розуміла задачі, добре зналася на тому, як що працює на телебаченні", - додав журналіст.
Також Гордєєв зазначив, що хоч і він набагато молодший за Писанку, це ніколи не було перепоною для того, щоб вони співпрацювали як продюсер та ведуча.
"Вона дуже командний гравець. Ми купу всього не встигли, на жаль - не допили, не договорили, не проговорили… Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трошки допомогти їм з чоловіком логістично під час перебування в Німеччині. Тому, власне, Руся мені і розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це в таємниці навіть від близьких", - поділився телеведучий.
Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя 19 липня 2022 року після боротьби з раком. Відомо, що тривалий час зірка лікувалася в Німеччині.
Спочатку з нею попрощалися в місті Кайзерслаутерн, де вона провела останні дні. А вже відспівування знаменитості відбулося у Спасо-Преображенському соборі в Києві.
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