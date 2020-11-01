Злоумышленники обокрали дом бывшего тренера "Шахтера" на крупную сумму

Вор взламывает дверь (фото: pixabay.com)

Воры вынесли ценные вещи из дома

Паулу Фонсека, бывший тренер донецкого "Шахтера", стал жертвой грабителей. Пока он был на тренировке, а жена вместе с детьми ходила по магазинам, воры проникли в особняк португальца в Монтеверде и украли 3 элитных часов, стоимость которых составляет около 100 тысяч евро.

Пропажу часов заметили, когда родные португальца, который сейчас тренирует римскую "Рому", вернулись домой. Полиция говорит о том, что злоумышленники проникли в дом через окно. Но перед этим они отключили сигнализацию. Об этом сообщает Il Messaggero.

Мошенники действовали профессионально и не оставили никаких следов. Правоохранители полагают, что к ограблению причастна организованная банда из Восточной Европы, которая действовала по наводке.

О существовании данных часов не знал никто, кроме семьи португальского тренера. Фонсека показал полиции фото своих элитных часов.

Напомним, во Львове в собственном доме убили известного бизнесмена Мячеслава Жеребецкого. 61-летний мужчина умер на месте, а его 58-летняя жена получила телесные повреждения. Злоумышленники также украли 180 тысяч долларов.

Ранее в Николаевской области грабители напали на дом фермера и связали ребенка. Преступники вынесли из дома крупную сумму денег и ювелирные украшения.