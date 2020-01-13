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Злата Огневич шокировала признанием: хотела совершить суицид

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 17:59
Злата Огневич шокировала признанием: хотела совершить суицид
Злата Огневич (фото: facebook. com. ZlataOgnevichOfficial)

Злата Огневич поделилась откровенными воспоминаниями о своей депрессии

Злата Огневич шокировала поклонников откровенным признанием. Оказывается, украинская певица хотела совершить суицид, так как пребывала в глубокой депрессии. Об этом украинская звезда рассказала на своей странице в Instagram

"После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо.....Так вот, прийдя в сознание и ощутив, что я все еще дышу,- первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ", - написала Злата.

После этого драматического события, Злата ощутила в себе силы жить и творить дальше. Также звезда отметила, что главное верить в себя и хвалить за каждую победу.

"И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению. Теперь, перед тем, как принять какое-либо решение, я себя спрашиваю: "Сделает ли это меня лУчше/гармонИчнее в профессии, жизни, личном аспекте?" Успех- это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения - это лишь результаты действий. Кстати, за каждую, пусть и небольшую ПОБЕДУ нужно себя хвалить, да", - подитожила певица.

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