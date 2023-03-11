Зірковий шеф-кухар розкрив рецепт популярної київської перепічки (відео)

Найпростіший рецепт київської перепічки

"Обов’язково приготуйте, бо це дуже просто, смачно та по-українськи. Це найпростіший рецепт без заварювання і без яєць", - каже Ярославський.

Інгредієнти:

350 г теплої води

35-40 г цукру

8-10 сухих дріжджів

520-540 г борошна

10 г солі

олія для фритюру

13-14 сосисок

Як приготувати

У теплій воді, не вище 38 градусів розчиніть цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви впевнились в тому, що дріжджі активні - це важливо.

Додайте просіяне борошно, сіль та замішайте тісто. Має вийти м‘якеньке, яке ще може трішечки прилипати до рук.

Залиште тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося. Помніть його і сформуйте 13-14 шматочків по 70 грамів.

Якщо будете робити пиріжки - беріть приблизно по 50-60 г на 1шт.

Надайте сформованим шматочкам тіста прямокутну форму.

Сосиски дістаньте заздалегідь - вони повинні бути кімнатної температури. Загорніть сосиски в тісто, добре зліпіть краї, як на вареники.

І знову відставте уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони підійшли приблизно у 2.5 рази.

Підготуйте олію без запаху, доведіть її до 180 градусів.

Якщо ж у вас ще немає термометра - киньте шматочок тіста в олію і перевірте як воно буде смажитися.

Обережно покладіть сиру перепічку в олію. Обсмажте орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору. Вийміть перепічку на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.

Корисні поради

Дуже зручно викладати сформовані перепічки на маленькі шматочки пергаменту. Тоді їх легше відправляти до фритюру.

Не робіть тісто занадто рідким - таке прилипає до поверхні і вбирає багато жиру під час смаження.

Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.

Обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.

Температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів.