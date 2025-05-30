Зіркові подруги, які більше не спілкуються: що зруйнувало їхню дружбу

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт

Співачка опинилася втягнутою в судову справу акторки з режисером Джастіном Бальдоні, якого минулого року та звинуватила у сексуальних домаганнях та спробі знищити її репутацію під час промокампанії фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Режисер не став сидіти склавши руки й подав позов на 400 мільйонів доларів, звинувачуючи Блейк, її чоловіка Раяна Рейнольдса та видання, яке опублікувало звинувачення, у наклепі.

До всього він закликав притягнути до суду Свіфт, оскільки Лайвлі використовувала статус подруги для тиску на нього щодо змін у сценарії. Адвокати Бальдоні заявили, що акторка нібито ще й грозилася оприлюднити приватні повідомлення Свіфт, якщо та не підтримає її публічно.

Також повідомляється, що батько Тейлор нібито надав юристам режисера інформацію, яка допомогла зняти судову повістку з його доньки.

Усе це призвело до руйнування дружби. Остаточною краплею стале й те, що коханий артистки Тревіс Келсі відписався від Рейнольдса в соціальних мережах.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт (колаж: РБК-Україна)

Кайлі Дженнер та Джордін Вудс

Зірка реаліті розірвала стосунки з подругою після того, як ту помітили за поцілунками з коханим її сестри Хлої. Джордін звинуватили у зв’язку з Трістаном Томпсон у 2019 році.

Зрештою їм вдалося знайти шлях до примирення. У 2023 році їх вперше помітили разом на вечері, а згодом Кайлі показалася з подругою в TikTok.

А вже в травні цього року вони разом відвідали баскетбольний матч із Тімоті Шаламе та Карлом-Ентоні Таунсом, партнером Джордін.

Кайлі Дженнер та Джордін Вудс (колаж: РБК-Україна)

Кім Кардашян і Ларса Піппен

Колись Ларса була однією з оточення популярного сімейства, але у 2020 році між ними сталася загадкова сварка. Ларса натякнула, що причиною розриву стосунків могла стати недовіра тодішнього чоловіка зірки Каньє Веста.

У 2022 році вона повідомила, що вони вже "у хороших стосунках". Проте теперішня близька подруга Кім, Ла Ла Ентоні, у нещодавньому інтерв’ю заявила, що майже рік не бачила Піппен.

Вона також спробувала уникнути питання про те, чи Ларса досі спілкується з Кім Кардаш’ян. Тож, видається, ця дружба не знайшла зцілення.

Кім Кардашян і Ларса Піппен (колаж: РБК-Україна)

Періс Хілтон та Ліндсі Лохан

На початку 2000-х дружба цих двох виглядала, як американські гірки. Вони то були близькими, то відверто ворогували. Якось Ліндсі навіть звинуватила подругу в фізичному нападі, проте згодом відмовилася від цих слів.

Періс казала, що акторка підірвала її довіру, образила та зрадила. Роками вони конфліктували, проте зрештою помирилися.

У 2022-му Хілтон розповіла, що вони з акторкою "подорослішали" і прийшли до миру. Вони підтримують теплі стосунки, хоч і не такі близькі, як колись.

Періс Хілтон та Ліндсі Лохан (колаж: РБК-Україна)

Селена Гомес та Франсія Раїса

Акторки познайомилися у далекому 2008-му. Їхня дружба зазнавала своїх злетів та падінь. Вони опинилися в центрі уваги у 2017 році, коли Франсія пожертвувала Селені нирку.

Згодом шанувальники помітили, що між дівчата пробігла чорна кішка. Акторка відписалася від Гомес у 2022-му. Причиною нібито стали слова, що її найближча подруга в індустрії - Тейлор Свіфт.

Згодом Франсія пояснила, що вони не спілкувалися шість років. Це не пов’язано з донорством. Вони ніколи особливо не сварилися, просто пішли своїми шляхами.

Селена Гомес та Франсія Раїса (колаж: РБК-Україна)