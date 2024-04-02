Зіркові матері-одиначки: хто в українському шоу-бізнесі виховує дітей без чоловіка

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль виховує сина Веніаміна, який проживає та навчається у Великій Британії, але час від часу приїжджає до неї в Україну.

Знаменитість була щаслива в шлюбі. Однак життя її чоловіка Євгена Огіра забрав рак шлунка. Відтоді вона залишилася вдовою і матір'ю-одиначкою.

Розмов про своє особисте життя виконавиця усіляко уникає.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксенія Мішина

Зірка зірка українських серіалів Ксенія Мішина також виховує свого сина Платона сама.

Відомо, що вона розлучилася з батьком дитини, ще перебуваючи вагітностою.

Після народження хлопчика батько не виявляв інтересу до його життя. Тільки на початку повномасштабного російського вторгнення він раптово з'явився. Однак спроби встановити контакт із сином були безуспішними.

Ксенія Мішина з сином (фото: ​​​​instagram.com/tina_karol)

У підсумку Ксенія, як вона повідомила, прийняла рішення відмовитися від спілкування з колишнім партнером.

Що стосується особистого життя артистки зараз, то у своїх соцмережах зірка періодично натякає, що у неї з’явилося нове кохання.

Лідія Таран

Відома телеведуча ніколи не вступала в шлюб. Вона самостійно виховує свою 16-річну доньку Василину. Батько дівчинки - Андрій Доманський. Їхній роман почався стрімко, але і завершився так само раптово.

Лідія Таран переживала сильну емоційну травму від розриву стосунків із коханою людиною. За її словами, Андрій закінчив стосунки однією розмовою, і вона навіть не підозрювала, що щось могло піти не так.

Наразі про особисте життя телеведучої каналу 1+1 немає жодної інформації.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

Ірина Білик

Ірина Білик має двох дітей від різних чоловіків, але з жодним із них вона не продовжила будувати стосунки.

Так, заміж вона виходила, щоправда, завершувалось все розлученням.

Зараз знаменитість проводить багато часу зі своїм колишнім чоловіком, Дмитром Коляденком. Існують чутки про їхнє можливе возз'єднання, проте сама пара не робить коментарів щодо своїх стосунків.

Ірина Білик із синами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Міша Романова

Співачка Міша Романова також виховує свого 5-річного сина Мартіна без чоловіка. Вона продовжує приховувати ім'я його батька, проте раніше зізнавалася, що це український режисер, з яким вона розлучилася до народження дитини.

Нещодавно артистка розсекретила, що її колишній коханий не цікавиться життям хлопчика, тому вони не спілкуються.

Романова додала, що намагалася зв'язатися з чоловіком у перші дні повномасштабної війни, проте він не захотів із нею говорити і не відповідав на повідомлення.

Міша Романова із сином (фото: instagram.com/misharomanova)