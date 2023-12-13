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У зірки серіалу "Теорія великого вибуху" діагностували рак легень

Середа 13 грудня 2023 17:28
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У зірки серіалу "Теорія великого вибуху" діагностували рак легень Кадр з серіалу "Теорія великого вибуху"
Автор: Юлія Любченко

Популярна американська акторка, зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейт Мікуччі хвора на рак легень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис жінки у ТікТоці.

Кейт Мікуччі з "Теорії великого вибуху" повідомила, що вона хвора на рак

Зірка, яку глядачі в усьому світі чудово знають за роллю Люсі в культовому серіалі "Теорія великого вибуху", показала фоловерам свої фото та відео з лікарні вже після того, як перенесла важку операцію.

Кейт зізналася, що насправді новина про рак легенів шокувала її, адже вона вела здоровий спосіб життя та ніколи не палила цигарки, які є досить агресивним чинником для виникнення раку легенів.

"Це все дуже дивно, бо я ніколи в житті не палила цигарки, тож, знаєте, це було несподівано. Але, думаю, таке трапляється, тому найприємніша новина - рак виявили на ранній стадії, видалили його і зараз зі мною все гаразд. Чому я все ще говорю? Бо я під анестезією", - поділилась новиною Мікуччі.

У зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легеньУ зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легень

Скриншоти

Відео з лікарняні після орерації зірка виклала у своєму TikTok-профілі.

"Всім привіт! Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів", - повідомила акторка.

За словами Кейт, вона зробила плановий аналіз крові, завдяки якому, абсолютно випадково дізналася від медиків, що один із показників вказує на запалення в організмі. Згодом лікарі помітили на кількох знімках пляму в легенях, яка виявилась пухлиною на ранній стадії. Таким чином у Мікуччі й виявили важку хворобу, та, на щастя, встигли прооперувати.

Ще деякий час Кейт доведеться побути в лікарні, щоб відновити сили, проте вона вже збирається вийти на роботу та тішити глядачів новими роялями.

Біографія Кейт Мікуччі

Акторка народилася в Нью-Джерсі в сім'ї італійського походження. Кейт закінчила школу разом з музикантом Джорданом Уайтом. Цікавим фактом є те, що вона не навчалась на акторку, а має диплом за спеціальністю образотворчі мистецтва.

У зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легеньУ зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легеньУ зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легеньУ зірки серіалу &quot;Теорія великого вибуху&quot; діагностували рак легень

Кадри з серіалу "Теорія великого вибуху"

Крім ролі Люсі у "Теорії великого вибуху", зірка ще відома, як виконавиця ролі Стефані Гуч в телесеріалі "Клініка", Шеллі в серіалі "Виховуючи Хоуп", а також у відомому фільмі "Одного разу в Римі".

Кейт також активно займається озвучкою мульфільмів. Її голос можна почути у "Школі монстрів", "Скубі-Ду", "Корпорація змов", "Центральний парк" та інших картинах.

@katiemicucci An update on what I’ve been up to. #sicktok #hospital #imokay #solucky #sendinglove original sound - Katemicucci

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