У зірки серіалу "Теорія великого вибуху" діагностували рак легень
Популярна американська акторка, зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейт Мікуччі хвора на рак легень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис жінки у ТікТоці.
Кейт Мікуччі з "Теорії великого вибуху" повідомила, що вона хвора на рак
Зірка, яку глядачі в усьому світі чудово знають за роллю Люсі в культовому серіалі "Теорія великого вибуху", показала фоловерам свої фото та відео з лікарні вже після того, як перенесла важку операцію.
Кейт зізналася, що насправді новина про рак легенів шокувала її, адже вона вела здоровий спосіб життя та ніколи не палила цигарки, які є досить агресивним чинником для виникнення раку легенів.
"Це все дуже дивно, бо я ніколи в житті не палила цигарки, тож, знаєте, це було несподівано. Але, думаю, таке трапляється, тому найприємніша новина - рак виявили на ранній стадії, видалили його і зараз зі мною все гаразд. Чому я все ще говорю? Бо я під анестезією", - поділилась новиною Мікуччі.
Скриншоти
Відео з лікарняні після орерації зірка виклала у своєму TikTok-профілі.
"Всім привіт! Я перебуваю в лікарні, але це тому, що вчора мені зробили операцію з видалення раку легенів", - повідомила акторка.
За словами Кейт, вона зробила плановий аналіз крові, завдяки якому, абсолютно випадково дізналася від медиків, що один із показників вказує на запалення в організмі. Згодом лікарі помітили на кількох знімках пляму в легенях, яка виявилась пухлиною на ранній стадії. Таким чином у Мікуччі й виявили важку хворобу, та, на щастя, встигли прооперувати.
Ще деякий час Кейт доведеться побути в лікарні, щоб відновити сили, проте вона вже збирається вийти на роботу та тішити глядачів новими роялями.
Біографія Кейт Мікуччі
Акторка народилася в Нью-Джерсі в сім'ї італійського походження. Кейт закінчила школу разом з музикантом Джорданом Уайтом. Цікавим фактом є те, що вона не навчалась на акторку, а має диплом за спеціальністю образотворчі мистецтва.
Кадри з серіалу "Теорія великого вибуху"
Крім ролі Люсі у "Теорії великого вибуху", зірка ще відома, як виконавиця ролі Стефані Гуч в телесеріалі "Клініка", Шеллі в серіалі "Виховуючи Хоуп", а також у відомому фільмі "Одного разу в Римі".
Кейт також активно займається озвучкою мульфільмів. Її голос можна почути у "Школі монстрів", "Скубі-Ду", "Корпорація змов", "Центральний парк" та інших картинах.
@katiemicucci An update on what I’ve been up to. #sicktok #hospital #imokay #solucky #sendinglove original sound - Katemicucci
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