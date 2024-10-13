UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зірки перетворять життя чотирьох знаків Зодіаку на казку. Понеділок - день змін

Які знаки Зодіаку почують добрі новини (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цього понеділка, 14 жовтня, зірки подарують привід для щастя представникам чотирьох знаків Зодіаку. Таро-гороскоп обіцяє їм пригоди та подарунки.

Які знаки Зодіаку потрапили до списку головних щасливчиків понеділка, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Початок тижня обіцяє бути дуже цікавим. Ви зможете позбутися від негативних спогадів і знайти новий привід для радості. Дозвольте цьому понеділку стати одним з найкращих днів у вашому житті. Все вийде, важливо лише вірити у дива.

Рак

Почніть цей понеділок з чогось сміливого та доброго. Не варто утримувати себе в рамках, які ви самі для себе вигадали. Зірки допоможуть вам в усіх починаннях, а тому не витрачайте час на дрібниці, займіться важливими справами.

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам подію, яка може дуже приголомшити. Вона буде несподіваною та яскравою, ви навряд чи будете до нього готові. Однак у цьому й диво, адже тільки так ви не злякаєте удачу, яка наздожене вас у понеділок.

Овен

Будьте чесними з собою та оточуючими. Вам потрібно присвятити початок тижня вирішенню конфліктів, які заважали рухатися вперед. У понеділок перед вами відчиняться всі двері, зустрічайте нове життя!

До речі, раніше ми вже розповіли, які знаки Зодіаку ненавидять брехню.

Крім цього, нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку виявились найбільш несумісними.

Під час написання гороскопу використано джерела: Parade, Astrofame.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрологія