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Зірки наділили їх особливим везінням. Названо знаки Зодіаку, яким щастить по життю

Астрологи назвали справжніх везунчиків, яких переслідує удача (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Чотири знаки Зодіаку, про яких піде мова далі, народилися під щасливими Зірками, а тому мають у цьому житті особливі привілеї.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, яких буквально переслідує удача.

Терези

Цим знаком керує Венера - планета, яка символізує удачу у сферах кохання та здоров'я. Можливо, представникам цього символу не так щастить, коли питання стосується матеріальних благ, проте у сферах любові та здоров'я ви одні з найбагатших. Люди цього знаку випромінюють любов, вони є справжніми борцями за справедливість.

Коли справа доходить до везіння, за прогнозами фахівців, терези майже на 100% схиляються на користь цього знаку.

Стрілець

Цим знаком керує Юпітер - планета, яку часто пов'язують з фізичним зціленням, матеріальним багатством та навіть дивами. Тобто це означає, що представникам цього символу можна робити якщо не все, то майже усе, що вони забажають, оскільки Зірки на їхньому боці й часто не помічають їхньої легковажної поведінки.

Незалежно від того, скільки матеріальних благ накопичили Стрільці, вони повинні витрачати їх на своє життя в задоволення, бо мають для цього неабияке везіння. Доброзичливі та всезнаючі Зірки, які керують їхнім життям, приготували для них цілу низку див. А тому зовсім не дивно, що Стрільцям часто щастить куди більше, аніж іншим.

Яким астрологічним символам щастить у житті (Фото: unsplash.com)

Лев

Вогняний знак підкеровується Сонцю, і їхня головна удача з'явилася ще з ними при народженні. Все решта - залежить від них самих. Хоча Леви - не ті, кому може, наприклад, пощастити виграти в лотерею чи зіштовхнутися з тим, що ракова пухлина раптово зникне, однак вони мають величезний драйв, пристрасть, впевненість, силу та харизму.

Ці символи поєднують у собі дані риси від природи, і таким чином прокладають свій шлях до успіху.

Телець

Представники цього знаку також підкоряються Венері. Вони набагато більше, аніж інші знаки, схильні до того, щоб насолоджуватися нескінченними можливостями цього життя.

Тельці - раціональні, і часто не дозволяють удачі прямо "впасти" їм на голову. Так само як і Терезам, їм може не надто щастити, коли справа стосується грошей, але коли йдеться про здоров'я та мудрість, - ці характеристики вони легко в собі поєднують. Маючи їх, Тельці з невимовною легкістю зрозуміють, як саме їм слід заробляти гроші.

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