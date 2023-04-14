Зірка українського футболу з Макіївки висловився про росіян: "тварини на таке не здатні"

Що сказав Селезньов цього разу

Зазначимо, що уродженець Донбасу дав інтерв'ю українською, до того ж із використанням карпатського діалекту.

Він зазначив, що війна в Україні змінила його свідомість назавжди.

"Мою (свідомість - Ред.) і всіх інших українців. Те, що накоїла Росія, не вкладається в голові. То нелюди. Тварини на таке не здатні. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не помітив, як заговорив по-закарпатськи." , - сказав спортсмен.

Селезньов не приховує, що до повномасштабного вторгнення росіян ставився до них лояльно.

"То умовна лояльність, бо я родом з Макіївки на Донеччині, там досі залишаються близькі мені люди. Я розумів, що діється, завжди, але ще мав ілюзії, що про щось можна домовлятися. 24 лютого 2022-го – точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає. Можу лишень сказати, що зараз щиро захоплююся тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. А цим потворам, вибачте, до х…я честі, щоб про них стільки говорити", - відповів зірка футболу.

За його словами, він не був у рідній Макіївці з початку 2014 року.

"З того часу їздити не ризикую. Мене попередили, що розстріляють, якщо зустрінуть", - резюмував він.

Позиція Селезньова

Зазначимо, що у своєму Instagram екс-футболіст дуже патріотично налаштований. У його публікаціях переважає національна символіка, він підтримує українців як може.

"Дякую ЗСУ, що захищаєте нас", - пише він під фотографіями.

Євген Селезньов із захисником України (фото: instagram.com/e_seleznev)