Зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію: дивіться, що з цього вийшло

Зірка українського дубляжу Катерина Сергеєва зробила пародію на інтерв'ю співачки Світлани Лободи, яке та дала "російській службі BBC). Акторка висміяла позицію артистки, адже та заявила, що не планує відмовлятися від російської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram-сторінки Сергеєвої.

Що висміяла зірка дубляжу

"Я жінка і можу передумати. Розумієте, я учора говорила, що переходжу на українську і за все українське, але сьогодні мені вже просто нема чим дихати. Інколи немає за що робити ін'єкції, але зараз не про це. Я про те, що я буду співати російською для російськомовного населення, - спародіювала Лободу Сєргєєва.

Також вона рознесла поведінку співачки під час інтерв'ю. Лобода говорила тихо та ніби хотіла виглядати більш переконливою.

"А що таке? Не треба було мої концерти відміняти, з плакатом стояти у Харкові. Я думала, я лиш тут зароблю, а якщо ні, то ні. Взагалі мені сказали говорити таким довірливим голосом, бути наче трошечки пригальмованою, замріяною, щоб не бісити людей", - зачитала "слова" співачки акторка дубляжу.

Не обійшлося і без жартів про те, що Лобода нібито живе "з Україною у серці". Зірка дубляжу також пожартувала з журналіста, який брав у співачки інтерв'ю.

"Тож, я готуюся до російськомовних турів, з кокаїном у серці. Тобто з Україною в серці. Ви мені вірите? А от і дарма. Коли жінка облизує губи, вона думає тільки про гроші. Запам'ятай це, малий пердунчику, на все життя", - закінчила пародію акторка.

Авторка дубляжних пародій Катерина Сергеєва висміяла нове інтерв'ю Лободи pic.twitter.com/nMdkljLlJv — Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 16, 2023

Як реагує мережа

У коментарях юзери зазначають, що пародія їх насмішила. Вони пишуть: