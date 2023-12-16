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Зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію: дивіться, що з цього вийшло

Субота 16 грудня 2023 09:28
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Зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію: дивіться, що з цього вийшло Пародія на Лободу насмішила мережу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка українського дубляжу Катерина Сергеєва зробила пародію на інтерв'ю співачки Світлани Лободи, яке та дала "російській службі BBC). Акторка висміяла позицію артистки, адже та заявила, що не планує відмовлятися від російської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram-сторінки Сергеєвої.

Що висміяла зірка дубляжу

"Я жінка і можу передумати. Розумієте, я учора говорила, що переходжу на українську і за все українське, але сьогодні мені вже просто нема чим дихати. Інколи немає за що робити ін'єкції, але зараз не про це. Я про те, що я буду співати російською для російськомовного населення, - спародіювала Лободу Сєргєєва.

Також вона рознесла поведінку співачки під час інтерв'ю. Лобода говорила тихо та ніби хотіла виглядати більш переконливою.

"А що таке? Не треба було мої концерти відміняти, з плакатом стояти у Харкові. Я думала, я лиш тут зароблю, а якщо ні, то ні. Взагалі мені сказали говорити таким довірливим голосом, бути наче трошечки пригальмованою, замріяною, щоб не бісити людей", - зачитала "слова" співачки акторка дубляжу.

Не обійшлося і без жартів про те, що Лобода нібито живе "з Україною у серці". Зірка дубляжу також пожартувала з журналіста, який брав у співачки інтерв'ю.

"Тож, я готуюся до російськомовних турів, з кокаїном у серці. Тобто з Україною в серці. Ви мені вірите? А от і дарма. Коли жінка облизує губи, вона думає тільки про гроші. Запам'ятай це, малий пердунчику, на все життя", - закінчила пародію акторка.

Як реагує мережа

У коментарях юзери зазначають, що пародія їх насмішила. Вони пишуть:

  • "Катю, ви заслуговуєте на Оскар"
  • "Я можу слухати це годинами"
  • "Тупа консерва-Лобода, нічого дивного, ми іншого і не очікували".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які заяви зробила Лобода у своєму інтерв'ю.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Григорій Решетник відверто сказав, чи думав він про розлучення з дружиною.

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Лобода звезды шоу-бизнеса