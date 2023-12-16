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Звезда украинского дубляжа сделала пародию на интервью Лободы и высмеяла ее позицию: смотрите, что из этого вышло

Суббота 16 декабря 2023 09:28
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Звезда украинского дубляжа сделала пародию на интервью Лободы и высмеяла ее позицию: смотрите, что из этого вышло Пародия на Лободу насмешила сеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Звезда украинского дубляжа Екатерина Сергеева сделала пародию на интервью певице Светланы Лободы, которое та дала "русской службе BBC). Актриса высмеяла позицию артистки, ведь та заявила, что не планирует отказываться от русского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-страницы Сергеевой.

Что высмеяла звезда дубляжа

"Я женщина и могу передумать. Понимаете, я вчера говорила, что перехожу на украинский и за все украинское, но сегодня мне уже просто нечем дышать. Иногда не за что делать инъекции, но сейчас не об этом. Я о том, что я буду петь на русском для русскоязычного населения, - спародировала Лободу Сергеева.

Также она разнесла поведение певицы во время интервью. Лобода говорила тихо и будто хотела выглядеть более убедительной.

"А что такое? Не надо было мои концерты отменять, с плакатом стоять в Харькове. Я думала, я только здесь заработаю, а если нет, то нет. Вообще мне сказали говорить таким доверчивым голосом, быть словно немножко притормозленной, мечтательной, чтобы не бесить людей", - зачитала "слова" певицы актриса дубляжа.

Не обошлось и без шуток о том, что Лобода якобы живет "с Украиной в сердце". Звезда дубляжа также пошутила над журналистом, который брал у певицы интервью.

"Итак, я готовлюсь к русскоязычным турам, с кокаином в сердце. То есть с Украиной в сердце. Вы мне верите? А вот и зря. Когда женщина облизывает губы, она думает только о деньгах. Запомни это, маленький пердунчик, на все жизнь", - закончила пародию актриса.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи отмечают, что пародия их насмешила. Они пишут:

  • "Кате, вы заслуживаете Оскар"
  • "Я могу слушать это часами"
  • "Тупая консерва-лобода, ничего удивительного, мы другого и не ожидали".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заявления сделала Лобода в своем интервью.

Кроме того, недавно стало известно, что Григорий Решетник откровенно сказал, думал ли он о разводе с женой.

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Лобода звезды шоу-бизнеса