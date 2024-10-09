Зірка українських серіалів зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки

Зі слів актора, він категорично проти використання російської мови. Вона, каже знаменитість, є мовою ворога. У цьому питанні його позиція категорична.

"Коли ми дискутуємо з кимось на цю тему, я завжди думаю про те що, мій дід воював з фашистською Німеччиною. Чи міг би він слухати німецькі платівки чи дивитися кіно німецькою мовою? Думаю, навряд", - сказав артист.

Втім, Костянтин розуміє, що у російськомовних регіонах перехід на українську дається важче.

Костянтин Корецький (фото: instagram.com/kokoretsky)

“Мабуть, вже наступні покоління будуть більш усвідомлені. Чесно кажучи, я не розумію, хіба це так важко вивчити мову своєї країни? Коли люди емігрують до Німеччини, США чи інших країн, вони ж вчать мову країни, в якій живуть, в 40 і в 50, і в 60 років. А зараз дехто не може перейти на українську у своїй же країні", - обурився Корецький.

Як можна, говорить актор, говорити російською, коли на українців кожного дня летять ракети з РФ.

"На них пишуть російською мовою, а ти з дитиною говориш мовою ворога? Я цього не розумію", - поділився думкою Корецький.

Костянтин Корецький (фото: instagram.com/kokoretsky)

Стосовно ймовірної мобілізації артист каже, що готовий до цього.

"Я був у військкоматі, оновив документи, пройшов ВЛК. Тож все може бути", - розповів актор.

Коротка біографія Костянтина Корецького

Костянтин Корецький - український актор, у кінодоробку якого входить чимало ролей, зокрема глядачі пам'ятають його за участю в проєктах "Дитячий охоронець", "Авантюра на двох", "Мама".

Після початку великої війни став брати активну участь у волонтерській діяльності. На своїй сторінці у соцмережах він регулярно ділиться інформацією про збори коштів для потреб ЗСУ, продовжуючи цю важливу роботу і донині.

Костянтин Корецький (фото: instagram.com/kokoretsky)

Наприкінці лютого 2022 року актор, разом із дружиною, акторкою Наталею Корецькою, та їхньою донькою, долучилися до соціального проєкту "Паляниця", метою якого стало забезпечення харчування для літніх людей та військовослужбовців.

Таким чином, сім'я Корецьких розпочала свою роботу на кухні, роблячи значний внесок у підтримку тих, хто цього потребує.

Костянтин Корецький з родиною (фото: instagram.com/kokoretsky)