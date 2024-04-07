Зірка українських серіалів вразив брутальними кадрами

Артур Логай показав цікаві фото

Логай пройшов складний шлях до свого акторства, але він був впевнений у тому, що все вийде, треба просто працювати над собою та заявляти про себе. І зараз ми бачимо успішного, талановитого і красивого актора, чоловіка та сім’янина.

Рейтинги Артура дуже сильно підняло шоу "Танці з зірками", де він показав супер рівень та відкрився глядачеві з нової сторони. Після цього увага до актора зросла, людей почало цікавити його особисте життя, стосунки з дружиною та просте життя.

Артур Логай у цікавому образі (фото: t.me/chorniylotus)

Днями у мережі з’явилися емоційні фотографії актора, він потрапив в об’єктив Ярослава Бойченка. Фотограф зміг розкрити різні сторони Артура. Він показав його і дуже серйозним та зосередженим, і романтичним, легким та з щирою посмішкою.

До речі, фотосесія пройшла в одній зі столичних арок та у чорно-білих кольорах. Це додає цікавості кадрам, але основна увага прикута до вбрання актора. Він одягнув довге чорне пальто, гольф, піджак та класичні брюки.

Чоловік встиг сфотографуватися й у верхньому одязі, і просто у піджаку. Варто сказати, що акторові дуже пасує такий класичний і навіть трохи брутальний стиль, адже Логай майстер перевтілень, а камера його любить.

Артур Логай у цікавому образі (фото: https://t.me/chorniylotus