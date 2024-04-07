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Зірка українських серіалів вразив брутальними кадрами

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)
Автор: Юлія Любченко

Артур Логай - справжня зірка українського кінематографу, його легкість та харизма дозволяють йому бути улюбленцем публіки. Днями Логай показав цікаві фото, на яких проявив різні емоції.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Чорний лотос".

Артур Логай показав цікаві фото 

Логай пройшов складний шлях до свого акторства, але він був впевнений у тому, що все вийде, треба просто працювати над собою та заявляти про себе. І зараз ми бачимо успішного, талановитого і красивого актора, чоловіка та сім’янина. 

Рейтинги Артура дуже сильно підняло шоу "Танці з зірками", де він показав супер рівень та відкрився глядачеві з нової сторони. Після цього увага до актора зросла, людей почало цікавити його особисте життя, стосунки з дружиною та просте життя. 

Артур Логай у цікавому образі (фото: t.me/chorniylotus)

Днями у мережі з’явилися емоційні фотографії актора, він потрапив в об’єктив Ярослава Бойченка. Фотограф зміг розкрити різні сторони Артура. Він показав його і дуже серйозним та зосередженим, і романтичним, легким та з щирою посмішкою. 

До речі, фотосесія пройшла в одній зі столичних арок та у чорно-білих кольорах. Це додає цікавості кадрам, але основна увага прикута до вбрання актора. Він одягнув довге чорне пальто, гольф, піджак та класичні брюки. 

Чоловік встиг сфотографуватися й у верхньому одязі, і просто у піджаку. Варто сказати, що акторові дуже пасує такий класичний і навіть трохи брутальний стиль, адже Логай майстер перевтілень, а камера його любить. 

Артур Логай у цікавому образі (фото: https://t.me/chorniylotus

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