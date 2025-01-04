"Сперечались хто із нас прийомний". Зірка "Спіймати Кайдаша" пригадала дитинство з братом (фото)

Акторка Антоніна Хижняк, відома роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", показалася з братом з нагоди дня його народження. Вона поділилася у мережі теплими словами, а також оприлюднила серію кадрів з рідною людиною.

Антоніна Хижняк показала брата

У пості вона залишила для нього зворушливі слова та поділилася спогадами про їхнє дитинство. Сьогодні Антонові виповнилося 33, і між ними різниця у віці півтора роки.

"Сварки з будь-якого приводу, спори до хрипоти, взаємні претензії і бійки до крові.

Іграшки строго навпіл, снікерс ділився під лінійку до міліметра, ми навіть робили графік хто коли спить з котом. Сльози бабусі, вмовляння мами, "ременяка" від тата - нічого не допомагало, це все повторювалось роками. Скільки ми жили разом, стільки і сперечались хто з нас "прийомний", бо не може бути таких двох різних дітей в одній сімʼї", - написала Хижняк.

Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Також Антоніна зазначила, що після закінчення школи вони практично одночасно покинули батьківський дім і кожен зайнявся розвитком свого життєвого шляху. А після років розлуки обоє зустрілися вже "новими версіями себе" і готові були прийняти відмінності один одного.

"Тими, які нарешті були готові сприйняти відмінності один одного і почати свідому роботу з налагодження контакту (раз вже потяг життя несе нас в одному вагоні, то варто подружитись з оцим "пасажиром", - зізналася зірка.

Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Акторка не приховує, що має з братом довірливі стосунки, оскільки вони добре розуміють та розділяють болі й радості одне одного. Вони багато разом пройшли та мають свої "скелети у шафі", але при цьому дуже стараються "не загубитися у цьому світі".

Наостанок знаменитість подякувала батькам за подарунок, "який не можна купити ні за які гроші світу".

"Бог знав, кого мені "підселити", щоб я вивезла це життя. P.S. Мої рідні мама і тато, дякую вам за любов і терпіння. Ви зробили мені такий подарунок, який не купиш ні за які гроші світу. Низький вам уклін", - поділилася вона.

Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники засипали родину компліментами та привітали чоловіка з днем народження. Ось деякі їхні реакції:

"Брат - опора на все життя. Вітання!"

"Щирі вітання! Як це знайомо... Мурахи по шкірі"

"Бережіть і цінуйте кровні відносини"

"Нехай росте красивим, здоровим і щасливим!"

"Вітаю вашого брата. Гарненькі, такі схожі!"

"Щастя безмежного"

"Це щастя - мати рідну людину"

"Це найцінніший подарунок від батьків"

Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress) Антоніна Хижняк показала фото з братом (фото: instagram.com/tonya_actress)

Що відомо про Антоніну Хижняк

Акторці 34 роки, і популярність прийшла до неї після ролі у вищезгаданому серіалі. Вона закінчила Київський національний університет імені Карпенка-Карого, а також після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Окрім акторства, вона займається дублюванням та озвучуванням фільмів, серіалів і мультфільмів. Є офіційним українським голосом Дейзі Рідлі та Алісії Вікандер.

Антоніна розлучена, від цього шлюбу зірка виховує сина Максима. Також у минулому мала стосунки з актором Олександром Боднаром, які закінчилися минулого року.