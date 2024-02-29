Зірка серіалу "Секс у великому місті" засвітила прикраси від українського бренду (відео)

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон з’явилася на публіці у прикрасах від українського бренду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис зірки.

Синтія Ніксон засвітилась у прикрасах від українського бренду

Днями відома на весь світ акторка відвідала ранкове шоу телеканалу CBS у популярних та дуже цікавих сережках від українського бренду BEVZA. А згодом поділилася відео у своєму профілі в Instagram.

Також цікавою деталлю є костюм зірки бежевого кольору, у якому вона і з’явилась на шоу.

Скриншоти

Неможливо не сказати, що зараз Синтії Ніксон 57 років і вона змогла досягти багато чого. Попри те, що Ніксон неймовірно успішна акторка, вона ще й лауреатка двох премій "Еммі" та Гільдії кіноакторів США, "Тоні" та "Ґреммі", а також п’ятиразова номінантка на “Золотий глобус”. Найвідоміші проекти зірки, це безсумнівно серіал "Секс у великому місті", а також "Закон та порядок: Спеціальний корпус" та багато інших.

Золоті сережки у формі яйця з колекції осінь 2023/2024, які прикрашені логотипом бренду й стали чудовим доповненням до образу Синтії. На офіційному сайті бренду їхня вартість таких оригінальних сережок становить 7 тисяч 435 гривень.

Варто зазначити, що прикраси від BEVZA обирає велика кількість голлівудських зірок, оскільки вважають його досить цікавим та витонченим.