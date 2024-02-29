Звезда сериала "Секс в большом городе" засветила украшения от украинского бренда (видео)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -сообщение звезды.

Синтия Никсон засветилась в украшениях украинского бренда

На днях известная на весь мир актриса посетила утреннее шоу телеканала CBS в популярных и интересных серьгах от украинского бренда BEVZA. А потом поделилась видео в своем профиле в Instagram.

Также интересной деталью является костюм звезды бежевого цвета, в котором она появилась на шоу.

Скриншоты

Невозможно не сказать, что сейчас Синтии Никсон 57 лет, и она смогла достичь многого. Несмотря на то, что Никсон невероятно успешная актриса, она еще и лауреат двух премий "Эмми" и Гильдии киноактеров США, "Тони" и "Грэмми", а также пятикратная номинантка на "Золотой глобус". Самые известные проекты звезды это несомненно сериал "Секс в большом городе", а также "Закон и порядок: Специальный корпус" и многие другие.

Золотые серьги в форме яйца из коллекции осень 2023/2024, украшенные логотипом бренда и ставшие великолепным дополнением к образу Синтии. На официальном сайте бренда их стоимость таких оригинальных серьг составляет 7 тысяч 435 гривен.

Стоит отметить, что украшения от BEVZA выбирают большое количество голливудских звезд, поскольку считают его довольно интересным и изящным.