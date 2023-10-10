Зірка Playboy, яка любить росіян, підтримала ХАМАС у війні проти Ізраїлю: що відомо

Playboy розірвав контракт з американською моделлю і порноактрисою ліванського походження Мією Халіфою (Mia Khalifa) через її публікації в соціальних мережах у підтримку терористичних актів ХАМАС на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лист Playboy, який журнал розіслав своїм передплатникам.
При написанні матеріалу використовували такі джерела: Playboy, Twitter і Instagram Мії Халіфи.
У листі представники компанії відзначили, що "Мія зробила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей".
"У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що Мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки", - йдеться в листі Playboy.
Міа Халіфа втратила контракт Playboy (фото: скріншот Twitter)
Після цього профіль Мії, яка була однією з найпопулярніших моделей журналу, зник з сайту видання для дорослих.
Додамо, що все почалося з того, що кілька днів тому Міа опублікувала твіт, висловлюючи солідарність з бойовиками ХАМАС.
"Якщо ви можете дивитися на ситуацію в Палестині і не бути на боці палестинців, то ви на неправильному боці апартеїду, і історія це покаже з часом", - написала акторка 7 жовтня.
Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)
Також вона репостить "анекдоти" про те, що Україна підтримує Ізраїль у війні з терористами.
Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)
Згодом Халіфа підлила масла у вогонь, опублікувавши твіт, де заохочує бойовиків ХАМАС "фіксувати події, що розгортаються, у горизонтальному високоякісному відео 4K".
Міа підтримала ХАМАС (фото: twitter.com/miakhalifa)
Міа пише, що вона розуміє, що через її позицію вона "втратить свій бізнес", але "справедливість важливіша".
Міа Халіфа здобула популярність у 2014 році після того, як зіграла у порнофільмі в хіджабі.
Це різко засудили на Близькому Сході, звинувативши Халіфу "в зневажанні себе та своєї країни".
Міа Халіфа (фото: instagram.com/miakhalifa)
Батьки перестали з нею спілкуватися, а після відео їй почали надходити погрози.
Після зйомок у фільмах для дорослих Халіфа працювала помічником юриста та бухгалтером.
Наразі вона веде блог та коментує футбольні матчі.
Нещодавно ми розповідали, що ізраїльська пара вбила семеро терористів ХАМАС, щоб урятувати своїх дітей.
Також ми писали про те, що співачка KOLA опинилася в Ізраїлі під обстрілами ХАМАС.