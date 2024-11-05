Зірка "Дизель Шоу" розсекретив, чим займається у ЗСУ: "Вдалося поцілити у ворожий дрон"

Зірка "Дизель шоу" зазначив, що брав участь у боях на сході, а зараз перейшов до підрозділу ППО.

"На початку 2022 року наш підрозділ був сформований у Києві, потім дислокувалися під Чорнобилем, згодом поїхали на схід, воювали, повернулися. А на початку цього року я перевівся до ППО", - зазначив актор.

Також він розповів, що, коли був на сході, збив ворожий безпілотник.

"Мені вдалося потрапити з калашмату у ворожий дрон з вибухівкою, що висів прямо над позиціями. І з того часу я почав мріяти про ППО", - відверто розповів Іваниця.

Сценарист зазначив, що у ППО йому подобається більше, хоча й у цій службі є свої нюанси.

"Що можна розповісти про цю роботу? Після попередньої служби, про яку залишилися лише позитивні відгуки, ППО - це, можна сказати, курорт. Звичайно, казармовий стан, всілякі виїзди, нічні роботи і так далі, але загалом легше", - чесно зізнався Іваниця.

"Згадую, приїхав знайомитися, кажуть: місця кулеметників зайняті (у попередньому підрозділі це було моєю роботою), сідаєш за монітори. Це робота, де збираєш інформацію, передаєш її далі. Ну я ж не тупатиму ногами: "Ні, хочу за кулемет!" Хоча дуже мріялося займатися саме цим. А згодом до моїх обов'язків додався ще один - займаюся медійним супроводом підрозділу", - розповів колишній учасник "Дизель Шоу".

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Що відомо про Олега Іваницю

Іваниця - актор, телеведучий, сценарист. Актор театрального творчого об'єднання "Чорний квадрат" (Київ). Ексучасник "Дизель Студіо", брав участь у гумористичних програмах "Дизель Шоу" та "На трьох".

На його рахунку понад 50 ролей у фільмах та серіалах.

На початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та пішов захищати Україну від окупантів.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)