ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зимой без верхней одежды: в Кривом Роге ночью на улице нашли малыша

Новина українською → Кривой Рог, Среда 17 февраля 2021 11:09
Зимой без верхней одежды: в Кривом Роге ночью на улице нашли малыша В Кривом Роге нашли ночью на улице ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кривом роге в ночь на 15 февраля прохожие увидели на улице ребенка, который был в одних штанишках и кофточке. Люди сразу же сообщили в полицию

Об этом сообщили на странице правоохранителей в Facebook.

В полицию поступило сообщение о том, что ночью на одной из улиц Саксаганского района находится малолетний ребенок без сопровождения взрослых. Выездом на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 3.5 летнего мальчика, который посреди ночи гулял на улице без верхней одежды.

Ребенка сразу же отвезли в больницу. Медики не диагностировали у малыша ни переохлаждения, ни травм, однако мальчик находился в медучреждении, пока правоохранители устанавливали местонахождение матери.

Как оказалось, матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. На женщину правоохранители составили протокол по ч.1.ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей). По этой статье предусмотрено наказание -предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Зимой без верхней одежды: в Кривом Роге ночью на улице нашли малышаВ Кривом Роге ночью на улице нашли малыша (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Как мы ранее писали, в селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области 37-летний мужчина избил восьмиклассника. Подросток с травмами находился в больнице три дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления
LITE
Февраль расслабиться не даст: Украину накроет еще одной волной снегопадов и морозов
Февраль расслабиться не даст: Украину накроет еще одной волной снегопадов и морозов