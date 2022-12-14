Зимові канікули у Дніпрі і Запоріжжі: коли почнуться і скільки триватимуть

Зимові канікули у школах Дніпра та Запоріжжя стартують в один і той же день. Однак, терміни можуть змінюватись через погіршення ситуації в країні.

Скільки днів діти відпочиватимуть під час канікул - читайте нижче .

Коли розпочнуться у Дніпрі

У Дніпрі зимові канікули у школах триватимуть два тижні.

У департаменті гуманітарної політики повідомили, що зимові канікули у школах розпочнуться з 24 грудня і триватимуть до 8 січня. До навчання школярі повернуться 9 січня.

Однак, це орієнтовні дати й вони можуть змінюватися в залежності від ситуації в країні. До того ж зараз більшість школярів Дніпра через загрозу ракетних обстрілів навчаються у дистанційному форматі.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпра опублікували графік канікул на навчальний рік 2023:

весняні - 20-26 березня;

літні - з 3 червня.

В приватних школах графіки канікул теж можуть відрізнятися.

Яка ситуація у Запоріжжі

У навчальних закладах Запорізької області канікули розпочнуться напередодні католицького Різдва, 24 грудня 2022 року. Відпочиватимуть діти трохи більше двох тижнів - до 9 січня 2022 року.

Однак, графік канікул у різних школах все ж таки може відрізнятися, оскільки його обирає адміністрація навчального закладу. Зазвичай більшість шкіл Запоріжжя все ж таки дотримуються рекомендованого графіка від Міністерства освіти.

Загальна тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, за винятком літніх канікул.

Наразі більшість школярів Запоріжжя через війну та загрозу ракетного обстрілу навчаються у дистанційному форматі.