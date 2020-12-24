Зима на море: украинский курорт засыпало снегом (сказочные фото)

Известный украинский курорт в Херсонской области - Геническ засыпало снегом. Можно точно сказать, что сюда пришла настоящая зима. Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видео снега, ведь осадки сюда добираются не каждый год.
Метеорологи дают неутешительные прогнозы и уверяют, что снегопады еще будут продолжаться.
"В ближайшие 5 дней в Херсонской области и Херсоне ожидается осложнение погодных условий: временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром 24 и 27 декабря налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица", - сообщают в Хeрсонском облaстном цeнтре по гидромeтeорологии.
Например, знаменитая "Аллея сказок" в Геническе стала действительно новогодней.
"Аллея сказок" в Геническе (фото: vacebook.com/andriy.beynik)
Как мы ранее писали, Киев засыпало снегом и появились сказочные фото заснеженной столицы.