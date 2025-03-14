Зібров згадав останню зустріч з Яремчуком, який "згорів" від раку: "На ньому висів костюм"

Співак починав з того, що виступав "на розігріві" у Яремчука. Він пригадав, що потім вони часто співали на "збірних" концертах. І про друга Зібров каже з теплом й сльозами.

"Мені пощастило просто бути з цією світлою людиною - інтелігентною, чуйною. Тембр в нього був, і голос, і статура, і рвали волосся на собі дівчата - це все я спостерігав", - зазначив артист.

Коли Зібров гастролював з Яремчуком та іншими артистами, то завжди просив, аби в купе у нього було місце поруч з другом. Розмови з ним артист називає дуже цікавими.

Востаннє вони разом виступали на концерті у 1995 році, за декілька місяців до смерті Яремчука. Вже тоді співак боровся з онкологією, помітно змінився, але все ж вийшов на сцену.

Павло Зібров (скріншот)

"Він приїхав після операції, схуд на кілограмів, не знаю, 15-20. На ньому висів концертний костюм, але з ним була поряд дружина, давала йому пігулочки. Ми, артисти, знали про його хворобу розуміли, що йому залишилось... Ми вже знали це все, але не подавали ніякого виду", - розповів Зібров.

За словами співака, Яремчук, який потім не зумів здолати онкологію та "згорів" від хвороби, все ж міг сподіватися на краще. Принаймні такі думки Зібров побачив в його очах.

"Його публіка зустрічала неймовірно тепло, неймовірно. Потім був такий фуршетик, там же, в гримерці. Ми сиділи, всі його підтримували, казали, що все нормально... Мені здається, що він десь там і вірив нам, вірив, що все буде добре. От таким я його запам'ятав, цей концерт останній, це було десь за два місяці (до смерті Назарія Яремчука)", - зазначив артист.

Смерть Назарія Яремчука

Легендарного співака не стало майже 30 років тому. Артист, який записав понад 150 пісень та знявся в фільмі "Червона рута", був неймовірно популярним. Але у 1993 році в нього знайшли онкологію.

Лікування не врятувало Яремчука, він помер у червні 1995 року. У співака залишилися троє дітей - сини Назарій та Дмитро, і донька Марія.

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