Жуткое убийство ребенка под Днепром: Ибрагим стал не единственной жертвой в городе

Убийство 8-летнего Ибрагима в Покрове всколыхнуло всю Украину. Мальчика почти неделю разыскивали и нашли мертвым в коллекторе. Ребенка задушил ухажер его матери в отместку за то, что женщина отказала ему в близости.

Однако выяснилось, что это не единственная трагедия в Покрове и в данной семье. Как сообщает ТСН , родного брата матери Ибрагима нашли 8 лет назад убитым в том же месте, где и мальчика. А полтора года назад в этом же коллекторе обнаружили еще одно мумифицированное тело со связанными руками.

Проклятое место

10 лет назад на этом месте стоял магазин и его помнят только местные жители. Когда магазин закрылся, кирпичную коробку разобрали мародеры – кто-то снял окна, кто-то вывез кирпичи. В торце здания был туалет, который и был подсоединен к роковому коллектору, где нашли тело 8-летнего Ибрагима Оглы. Восемь лет назад на этом же месте нашли тело родного дяди Ибрагима.

Как рассказали местные жители, место там глухое и неприятное – там не выгуливают даже собак.

Как рассказала близкая знакомая семьи, дядю Ибрагима звали Арсен и ему было 23 года. Его труп пролежал на балконе многоэтажки, которая находится недалеко от заброшенного магазина, три дня. А потом убийцы сбросили его в канализационный колодец. Сколько он там пролежал – неизвестно и обнаружили его, только когда проверяли коллекторы.

Убийц Арсена нашли, ими оказались ровесники Арсена. Ребятам инкриминировали не только статью об убийстве, но и еще – об издевательстве над телом. Вина их была доказана и их отправили за решетку.

В коллекторе ранее обнаружили еще один труп

Полтора года назад в этом же коллекторе нашли труп женщины 45-60 лет. Она была связана по рукам и ногам. И судя по всему, в коллекторе она пролежала долго. Женщина тоже была связана с семьей Ибрагима – дружила с матерью мальчика и регулярно выпивала с ними.

Местные жители рассказали, что после исчезновения женщину никто и не искал, а нашли случайно – в состоянии мумии.

Семья Ибрагима имеет дурную славу

О маме мальчика мнения расходятся. Одни говорят, что она часто била ребенка, а другие признают, что отношения Зины и сына были хорошими. Сходятся люди только в одном – у Зины вспыльчивый и скандальный характер.

Кроме погибшего брата Арсена у нее есть еще один брат и три сестры. Семейство регулярно конфликтует, и женщины таскают друг друга за волосы. Но как утверждают знакомые, Ибрагима мама могла разве что по попе шлепнуть или сказать, чтоб отстал.

В школе говорят, что мама стояла за сына горой, с ней проблем у педагогов не возникало. Ибрагим был ребенком с особыми образовательными потребностями, учился по программе спецшколы. Не прогуливал, учился хорошо, поведение тоже было нормальным.

Об отце Ибрагима ничего не известно, его в Покрове никогда не видели и на похоронах ребенка его тоже не было. Зина живет с неким Павлом, но в тот роковой вечер она выпивала в компании другим мужчин и якобы Ибрагим был с мамой в гостях.

Мать сама отпустила сына с убийцей

Когда вечеринка достигла кондиции, мужчинам захотелось интима. Один из них попросил другого увести ребенка из квартиры, чтобы тот не мешал. Предположительно, тут сработал не только отказ в интиме, но и обида за то, что Зина выбрала другого.

Чем занималась мать два дня и почему не разыскивала ребенка – неизвестно. На этот вопрос Зина не стала отвечать даже близким друзьям. Хватилась сына она только 5 июня и начала обзванивать друзей и знакомых. А уже после этого – обратилась в полицию.

Расследование продолжается

33-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. После вечеринки у него произошел конфликт с Зиной, после чего он решил ей отомстить. Он заманил Ибрагима в заброшенный дом и задушил. А тело сбросил в коллектор, где после недельных поисков его и обнаружили кинологи.

Подозреваемому объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство). Сейчас он находится под стражей.