Моторошне вбивство дитини під Дніпром: Ібрагім став не єдиною жертвою в місті

Вбивство 8-річного Ібрагіма у Покрові сколихнуло всю Україну. Хлопчика майже тиждень розшукували й знайшли мертвим у колекторі. Дитину задушив залицяльник його матері в помсту за те, що жінка відмовила йому в близькості.

Однак з'ясувалося, що це не єдина трагедія в Покрові й в даній родині. Як повідомляє ТСН , рідного брата матері Ібрагіма знайшли 8 років тому вбитим у тому ж місці, де і хлопчика. А півтора року тому в цьому ж колекторі виявили ще одне муміфіковане тіло зі зв'язаними руками.

Прокляте місце

10 років тому на цьому місці стояв магазин і його пам'ятають тільки місцеві жителі. Коли магазин закрився, цегляну коробку розібрали мародери - хтось зняв вікна, хтось вивіз цеглу. У торці будівлі був туалет, який і був приєднаний до фатального колектора, де знайшли тіло 8-річного Ібрагіма Огли. Вісім років тому на цьому ж місці знайшли тіло рідного дядька Ібрагіма.

Як розповіли місцеві жителі, місце там глухе і неприємне – там не вигулюють навіть собак.

Як розповіла близька знайома сім'ї, дядька Ібрагіма звали Арсен і йому було 23 роки. Його труп пролежав на балконі багатоповерхівки, яка знаходиться недалеко від покинутого магазину, три дні. А потім вбивці скинули його в каналізаційний колодязь. Скільки він там пролежав - невідомо і виявили його, тільки коли перевіряли колектори.

Вбивць Арсена знайшли, ними виявилися ровесники Арсена. Хлопцям інкримінували не тільки статтю про вбивство, а й ще – про знущання з тіла. Вина їх була доведена і їх відправили за ґрати.

У колекторі раніше виявили ще один труп

Півтора року тому в цьому ж колекторі знайшли труп жінки 45-60 років. Вона була зв'язана по руках і ногах. І судячи з усього, в колекторі вона пролежала довго. Жінка теж була пов'язана з сім'єю Ібрагіма – дружила з матір'ю хлопчика і регулярно випивала з ними.

Місцеві жителі розповіли, що після зникнення жінку ніхто і не шукав, а знайшли випадково – в стані мумії.

Сім'я Ібрагіма має погану славу

Про маму хлопчика думки розходяться. Одні кажуть, що вона часто била дитину, а інші визнають, що відносини Зіни та сина були хорошими. Сходяться люди тільки в одному - у Зіни запальний і скандальний характер.

Крім загиблого брата Арсена у неї є ще один брат і три сестри. Сімейство регулярно конфліктує, і жінки тягають одна одну за волосся. Але як стверджують знайомі, Ібрагіма мама могла хіба що по попі шльопнути або сказати, щоб відстав.

У школі кажуть, що мама стояла за сина горою, з нею проблем у педагогів не виникало. Ібрагім був дитиною з особливими освітніми потребами, навчався за програмою спецшколи. Не прогулював, вчився добре, поведінка теж була нормальною.

Про батька Ібрагіма нічого не відомо, його в Покрові ніколи не бачили й на похоронах дитини його теж не було. Зіна живе з якимсь Павлом, але в той фатальний вечір вона випивала в компанії іншим чоловіків і нібито Ібрагім був з мамою в гостях.

Мати сама відпустила сина з вбивцею

Коли вечірка досягла кондиції, чоловікам захотілося інтиму. Один з них попросив іншого відвести дитину з квартири, щоб той не заважав. Імовірно, тут спрацювала не тільки відмова в інтимі, але й образа за те, що Зіна вибрала іншого.

Чим займалася мати два дні та чому не розшукувала дитину - невідомо. На це питання Зіна не стала відповідати навіть близьким друзям. Хапилася сина вона тільки 5 червня і почала обдзвонювати друзів і знайомих. А вже після цього - звернулася в поліцію.

Розслідування триває

33-річний підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після вечірки у нього стався конфлікт з Зіною, після чого він вирішив їй помститися. Він заманив Ібрагіма в покинутий будинок і задушив. А тіло скинув у колектор, де після тижневих пошуків його і виявили кінологи.

Підозрюваному оголосили підозру за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство). Зараз він перебуває під вартою.