Жуткое подорожание продуктов: к чему готовиться украинцам

Цены на продукты в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Цены на популярные продукты в Украине могут вырасти в ближайшие месяцы

Цены на продукты в Украине продолжают расти и как отмечают эксперты, к концу года возможно существенное подорожание многих продуктов, которые украинцы покупают регулярно. Об этом пишет глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Алексей Дорошенко отметил, что по данным мониторинга цен на продукты питания, сильнее всего в сентябре подорожала капуста и гречка. Цена полезного овоща выросла на 33%, а самой популярной крупы – на 25%.

"Согласно мониторингу Ассоциации поставщиков торговых точек, среди продуктов более всего подорожала в сентябре капуста – на 33% и гречка – на 25%. На 1,5% подорожали батон и ржаной хлеб, на 1% пшеничный хлеб из муки первого сорта, на 0,5% яйца", - сообщил Дорошенко и добавил, что сахар стал дешевле на 1%, а цены на молочную продукты стабилизировались.

Цены на продукты в Украине вырастут к концу года (фото: sfs.gov.ua)

Мясная корзина увеличилась в цене совсем немного, в среднем на 0,5% выросли цены на курицу, вареную колбасу, говядину, и мороженную рыбу. А вот цена на свинину и сало даже просела на 0,5%.

Очень сильно в сентябре подорожали овощи. Капуста – на 33%, морковь – на 14%, лук – на 5%, яблоки на 2%, свекла -1%. Одновременно с этим картофель подешевел на 3%.

"Что касается овощей борщового набора, то мы будем видеть постоянное колебание цены, но после повышения стоимости, она будет снова падать. Но следует рассчитывать, что в декабре цена все равно будет на 20-25% выше, чем в августе. Однако картофель, возможно, будет падать в цене до декабря, или стоимость будет оставаться без изменений", - спрогнозировал Дорошенко.