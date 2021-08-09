Жуткие грозы, мокрый снег и сильная жара: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине во вторник, 10 августа, готовит экстремальные сюрпризы в виде новой порции жары до +32 градусов, сильных гроз и мокрого снега с дождем в нескольких областях.

Такой прогноз для жителей Украины составили в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ожидаются сильны дожди с грозами, усиление ветра. Ночью от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +29 +32 градусов.

В южной части страны грозы и дожди обойдут стороной только Одессу, в остальных областях – розы, шквалы и дожди. Ночью от +19 до +21 градуса, днем ожидается +30 +32 градуса. В Крыму пройдет гроза, днем будет идти дождь. Ночью +19 +21 градус, днем +27 +29 градусов.

На севере возможна гроза, а дождь будет идти и ночью, и днем. Кроме того, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в ночное время. Температура воздуха в ночные часы составит +16 +18 градусов, днем +27 +29 градусов.

В западной части страны сухо будет только на Волыни, в остальных областях региона – дожди, грозы, шквалы, ночью – возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +24 +26 градусов, местами до +28 +29 градусов.

В центре грозы захватят Черкасскую область, возможны шквалы и ливни. В остальных областях – без существенных осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

В Киеве 10 августа ожидается гроза днем, ночью – дождь, возможно с мокрым снегом. Усиление ветра до 8 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит +17 +19 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 10 августа