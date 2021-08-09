Моторошні грози, мокрий сніг і сильна спека: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні у вівторок, 10 серпня, готує екстремальні сюрпризи у вигляді нової порції спеки до +32 градусів, сильних гроз і мокрого снігу з дощем в декількох областях.

Такий прогноз для жителів України склали в Українському гідрометцентрі.

На сході країни очікуються сильні дощі з грозами, посилення вітру. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 + 32 градусів.

У південній частині країни грози та дощі обійдуть стороною тільки Одесу, в інших областях – троянди, шквали та дощі. Вночі від +19 до +21 градуса, вдень очікується +30 + 32 градуси. У Криму пройде гроза, вдень йтиме дощ. Вночі +19 +21 градус, вдень +27 + 29 градусів.

На півночі Можлива гроза, а дощ буде йти й вночі, і вдень. Крім того, синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у нічний час. Температура повітря в нічні години складе + 16 +18 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

У західній частині країни сухо буде тільки на Волині, в інших областях регіону – дощі, грози, шквали, вночі – можливий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень прогріється до +24 +26 градусів, місцями до +28 + 29 градусів.

У центрі грози захоплять Черкаську область, можливі шквали та зливи. В інших областях - без істотних опадів. Вночі + 16 +18 градусів, вдень від +28 до + 30 градусів.

У Києві 10 серпня очікується гроза вдень, вночі - дощ, можливо з мокрим снігом. Посилення вітру до 8 м / с.Температура повітря в столиці вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 10 серпня