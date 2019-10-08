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Жуткая рыбалка: под Винницей дети выловили из воды странный предмет

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 15:51
Жуткая рыбалка: под Винницей дети выловили из воды странный предмет
Под Винницей дети обнаружили жуткую находку (Коллаж РБК-Украина)

В Ладыжине дети выловили из воды жуткий предмет

В Винницкой области, возле поселка Ладыжин, дети во время рыбалки выловили из воды ампутированную конечность. Об этом сообщает местное издание Ладыжин NEWS со ссылкой на источник в полиции.

На минувших выходных два местных мальчика отправились на берег Буга, возле Водного клуба, по улице Наконечного, 72. В воде дети заметили странный пакет и естественно, достали его из воды, чтобы посмотреть содержимое. Внутри пакета оказался фрагмент людской ноги, отрезанной выше колена.

Перепуганные дети сначала бросились бежать, но, когда пришли в себя – решили сообщить о находке полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Эксперты определили, что фрагмент ноги принадлежал женщине, а место отреза выполнено правильно, с медицинской точностью. Тогда полицейские решили проверить, не проводились ли подобные операции в местной больнице.

В больнице Ладыжина подтвердили, что совсем недавно к ним поступила пенсионерка с тяжелым заболеванием, которой пришлось ампутировать ногу. Ампутированную конечность врачи отдали родственникам, так как своего крематория в больнице нет и по правилам – фрагменты нужно сжигать. А вот родственники не придумали ничего лучшего, как просто выбросить ногу в реку, где ее и обнаружили перепуганные дети.

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