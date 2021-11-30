Журналисты выяснили, какими будут цены у государственной авиакомпании UNA

В основе деятельности новой государственной авиакомпании UNA (Ukrainian National Airlines) будут лежать прагматичность и обеспечение максимального комфорта для пассажиров. О создании национального авиаперевозчика заявил на днях президент Владимир Зеленский.

Решение о создании UNA принималось на основе отчета французской консалтинговой компании Aerogestion, которая занималась исследованием украинского рынка авиаперевозок и вынесла положительное решение.

"К проекту подходят прагматично и рассматривают Украинские национальные авиалинии в первую очередь как бизнес-модель. Если государство вкладывает деньги, оно хочет знать, куда и на что они тратятся", - говорится в материале.

Скорее всего, по данным издания, UNA будет функционировать как государственное акционерное предприятие. Это позволит привлекать частный капитал и быстрее развиваться.

"Таким путем в свое время шли Turkish Airlines, Lufthansa и другие ведущие национальные авиакомпании, где государственная доля менялась в зависимости от рыночной ситуации", - уточняют авторы материала.

Флот UNA будет сформирован из широкого набора бортов - от турбовинтовых до узко- и широкофюзеляжных. В первые годы в распоряжении UNA будет 22 самолета. При этом, несмотря на подписанный недавно Меморандум о сотрудничестве с Airbus, Украина оставляет за собой право определять, будут ли это самолеты отечественного производства, произведенные в кооперации с зарубежными компаниями или купленные на внешних рынках.

Всего на развитие авиастроения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до 2030 года государство предусмотрело выделение 34 млрд гривен.

Кроме этого, важной составляющей будущей авиакомпании станет ее ценовая политика. UNA будет относиться к так называемому гибридному типу, предлагая как лоукост-цены на коротких рейсах, так и максимальный сервис на более длинных перелетах.

"Запуск национальной авиакомпании с чистого листа, с гибридной бизнес-моделью и ценовой стратегией, цифровым подходом и big data-инструментами, с адаптированным к маршрутам флотом - это ключевые факторы успеха для конкурентоспособности и прибыльности в ближайшей перспективе", - подытожили французские эксперты.