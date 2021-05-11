Журналисты показали дом Саакашвили под Киевом: 18 соток и известные соседи

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили купил себе особняк под Киевом, в поселке Лесники. Жилье находится на 23 километре Новообуховской трассы.
Об этом сообщили журналисты "Викриття", которые и сняли дом Саакашвили на видео.
Дом бывшего президента Грузии оформлен в стиле хай-тек, но до сих пор достраивается. Возле ворот можно постоянно наблюдать мешки строительного мусора.
Кстати, соседями Саакашвили являются певица Руслана Лыжичко и генпрокурор Ирина Венедиктова.
Также отмечается, что политик скупает и соседние участки, видимо, планирует расширяться. Сейчас в его распоряжении 18 соток земли стоимостью один миллион гривен.
Известно, что в Лесниках несколько участков оформлены на маму Михеила, другие участки на него самого, о чем свидетельствует информация из земельного кадастра.
У центрального входа на территорию особняка Саакашвили развеваются флаги Грузии, Украины и Евросоюза. По информации журналистов на видео, он еще обустраивает свой двор зеленой лужайкой, зоной отдыха и беседкой в виде украинской традиционного домика с соломенной крышей.
Также на территории дома замечен бассейн с огромным забором. Видимо, политик не хочет, чтобы соседи наблюдали за ним.
Саакашвили возвел дом в Лесниках
Как мы ранее сообщали, Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции.