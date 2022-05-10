Журналисты нашли яхту Коломойского, содержание которой стоит 732 тысячи долларов в неделю

90-метровая Lauren L спущена на воду в 2002 году. Яхта может принять 40 гостей. Коломойский, по данным SuperYacht Fan, приобрел яхту в 2016 году за $65 млн. Сейчас она стоит $75 млн и входит в ТОП-100 самых дорогих яхт мира.

Яхта, среди прочего, оборудовала вертодромов, кинотеатром, тренажерным залом, библиотекой, бассейном, джакузи, сауной, массажным кабинетом и другими элементами роскоши.

"Интерьер яхты выполнен так, чтобы удовлетворить самых требовательных клиентов учтены мельчайшие детали", - пишут о яхту в специализированных изданиях.

Напоминаем, олигарх Игорь Коломойский получит от государственной НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд куб м природного газа на сумму более 100 млрд грн.