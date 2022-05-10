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Журналисты нашли яхту Коломойского, содержание которой стоит 732 тысячи долларов в неделю

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

В одном из портов Болгарии пришвартована яхта олигарха Игоря Коломойского, содержание которой обходится в $732 тыс. в неделю.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook со ссылкой на материал журналиста газеты Pittsburgh Post-Gazette.

90-метровая Lauren L спущена на воду в 2002 году. Яхта может принять 40 гостей. Коломойский, по данным SuperYacht Fan, приобрел яхту в 2016 году за $65 млн. Сейчас она стоит $75 млн и входит в ТОП-100 самых дорогих яхт мира.

Яхта, среди прочего, оборудовала вертодромов, кинотеатром, тренажерным залом, библиотекой, бассейном, джакузи, сауной, массажным кабинетом и другими элементами роскоши.

"Интерьер яхты выполнен так, чтобы удовлетворить самых требовательных клиентов учтены мельчайшие детали", - пишут о яхту в специализированных изданиях.

Напоминаем, олигарх Игорь Коломойский получит от государственной НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд куб м природного газа на сумму более 100 млрд грн.

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