Журналисты напомнили о провалах Криклия: убытки УЗ и отсутствие реформ

Журналисты решили напомнить о провах экс-министра. Как известно, Криклий ушел из Мининфраструктуры в мае 2021 года с целым букетом скандалов, среди которых обвинения в коррупционных схемах, выстроенный для управления ими бэк-офис, провальное реагирование на пандемический кризис для всех ключевых отраслей, “подконтрольных” министерству.

Сам Криклий после увольнения собирался попробовать свои силы на конкурсе на главу правления "Укрзализныци" или возглавить некое агентство по управлению государственными активами. Однако провалы на последнем месте работы вряд ли дают шанс стать чиновником снова.

"Главная претензия к Криклию со стороны участников рынка транспортных услуг и инфраструктуры - создание теневого "бэк-офиса", через который решались все коррупционные вопросы в министерстве. Эту структуру параллельного управления ведомством, как писали СМИ, создали еще при правительстве Алексея Гончарука. В структуру "бэк-офиса" вошли бывшие конвертаторы и фигуранты коррупционных скандалов, которых министр Криклий оформлял к себе в качестве помощников и советников”, - напоминает издание.

Офис якобы занималя рядом схем - от "теневой” сертификации газобалонного оборудования через “правильные” компании до выдачи разрешений "Укртрансбезпекой" и выдачи разрешений на международные грузовые перевозки. Также "теневой бэк-офис" замыкал на себя “решение вопросов” с авиакомпаниями, в частности, в период пандемии именно через его функционеров нужно было получать "разрешения" на возобновление полетов, экстренные рейсы или чартерные перевозки.

Кроме того, к "компетенции" бэк-офиса относят ликвидированную недавно СБУ схему поборов с моряков за продление разрешительный документов, на которой кормились сотни чиновников Морречсервиса. Через "бэк-офис" проходили все крупные тендерные закупки по всей вертикали ведомства, а также кадровые назначения.

До конца своей каденции Криклий так внятно и не опроверг информации о наличии у него коррупционного бэк-офиса по управлению теневыми потоками Мининфраструктуры, напоминает издание.

Одним из главных отраслевых провалов Криклия журналисты называют неспособность наладить эффективное управление УЗ. На предприятии так и не появился ни один адекватный глава правления - все уходили со скандалами и букетом обвинений в коррупции.

Кроме того, за время руководства Криклия компания из зыбкой стабильности ушла в крутое пике предбанкротного состояния. Фактически именно при Криклие компанию "расшатали" до того, что ее положение стало предметом рассмотрения на отдельном заседании СНБО с соответствующими кадровыми последствиями.

Сам министр стал еще и активным участником самого громкого “вагонного” скандала последних нескольких лет, связанного со ввозом под видом старых вагонов откровенного металлолома из России.

У Криклия также не было четко выраженной позиции относительно неэффективного наблюдательного совета компании, хотя об этом говорили правоохранительные органы.

В авиации участники рынка всю каденцию ждали, но не дождались от Криклия поддержки со снижением налогов на внутренние перевозки, финансовых стимулов от государства во время пандемии для отечественных перевозчиков по образцу других государств.

"Что касается дорожного строительства, то тут, как известно, Криклий лишь “стоял рядом и перерезал ленточку”: “Укравтодор” всю работу напрямую координировал с Офисом президента, поскольку “Большое строительство” проходит под личным контролем и эгидой Владимира Зеленского”, - говорится в материале.

В морехозяйственном комплексе также похвастаться нечем. Проведенный в интересах российских компаний законопроект о внутреннем водном транспорте, который полон коррупционных рисков и лишь усиливает давление на бизнес, не доведенная до конца процедура концессии портов Херсон и Ольвия, старые теневые схемы в портах - ключевое, чем запомнился экс-министр профессионалам отрасли.