Журналистку затравили за поддержку "ДНР": она обратилась к украинцам

Журналистку Дарью Чирах затравили за поддержку "ДНР" (коллаж РБК-Украина)

Журналистка Дарья Чирах работает на "112 канале", но при этом в 2014 году она поддерживала "ДНР" на Донбассе и считала, что Донецкую область нужно очистить от украинской армии. Сама Дарья родом из Донецка.

На это обратил внимание журналист Сергей Гришын, который опубликовал на своей странице в Facebook скриншоты, подтверждающие эту информацию.

Дарья Чирах поддерживала "ДНР" в 2014 году (Скриншот facebook.com/grishyn)

Журналист поинтересовался, как еще некоторые представители СМИ могут ходить на эфиры "112 канала".

В комментариях украинцы сразу же отреагировали на высказывания журналистки.

Уяви, шо почнеться, коли Луганськ і Донецьк звільнять.

Лайфхак, як стати знаменитим) Мабуть, кожний блогер згадав цю нешановну пані на своїй сторінці.

І можна було би повірити (насправді ні) але, канал на якому вона працює не залишає варіантів.

А що казать, коли воно конешно. Сергій коли 90 відсотків навколо довбодятлів, тяжко щось робити, а треба, бо торба.

Позже сама журналистка отреагировала на ее травлю в сети. Она написала пост у себя на Facebook. По ее словам, тогда она еще была ребенком и не понимала всю тяжесть пропаганды.

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и потому, что происходит вокруг - именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют. Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове - не понимаю. Однако и 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка - это разные люди с разными взглядами на жизнь", - написала Дарья.

Журналистка попросила прощения за свою ошибку.

"Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне невероятно стыдно за это. Но прошу, не надо травить меня из-за ошибок детства. Каждый когда-то делал что-то неправильное. Мне сегодня приходится платить за мое "неправильное", - резюмировала Дарья.

Как мы ранее писали, украинских туристов избили и ограбили на популярном экзотическом курорте.