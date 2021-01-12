Журналістку зацькували за підтримку "ДНР": вона звернулася до українців

Журналістку Дарину Чирах зацькували за підтримку "ДНР" (колаж РБК-Україна)

Журналістка Дарина Чирах працює на "112 каналі", але при цьому в 2014 році вона підтримувала "ДНР" на Донбасі і вважала, що Донецьку область потрібно очистити від української армії. Сама Дарина родом з Донецька.

На це звернув увагу журналіст Сергій Грішин, який опублікував на своїй сторінці в Facebook скріншоти, підтверджуючі цю інформацію.

Дар'я Чирах підтримувала "ДНР" у 2014 році (Скріншот facebook.com/grishyn)

Журналіст поцікавився, як ще деякі представники ЗМІ можуть ходити на ефіри "112 каналу".

В коментарях українці відразу ж відреагували на висловлювання журналістки.

Уяви, шо почнеться, коли Луганськ і Донецьк звільнять.

Лайфхак, як стати знаменитим. Мабуть, кожний блогер згадав цю нешановну пані на своїй сторінці.

І можна було б повірити (насправді ні), але канал, на якому вона працює не залишає варіантів.

А що казать, коли воно конешно. Сергій, коли 90 відсотків навколо довбодятлів, тяжко щось робити, а треба, бо торба.

Пізніше сама журналістка відреагувала на її цькування в мережі. Вона написала пост у себе на Facebook. За її словами, тоді вона ще була дитиною і не розуміла всю тяжкість пропаганди.

"Тоді я ще була дитиною, вдома починалася війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Якщо ти не розбираєшся в політиці й тому, що відбувається навколо - саме пропаганда і страх на тебе чудово діють. Я не можу сьогодні виправдатися, що було тоді в голові - не розумію. Однак і 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина - це різні люди з різними поглядами на життя", - написала Дарина.

Журналістка попросила вибачення за свою помилку.

"Так, я зробила помилку, зробила ту фотографію. Зараз мені неймовірно соромно за це. Але прошу, не треба труїти мене через помилки дитинства. Кожен колись робив щось неправильне. Мені сьогодні доводиться платити за моє "неправильне", - резюмувала Дарина.

Як ми раніше писали, українських туристів побили і пограбували на популярному екзотичному курорті.