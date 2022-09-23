ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: "не хочу бути співучасницей"

Новость на русском →
П'ятниця 23 вересня 2022 19:33
Журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: "не хочу бути співучасницей" Фото: Божена Ринська (росЗМІ)
Автор: Анна Шиканова

Відома журналістка Божена Ринська повідомила, що відмовляється від російського громадянства, оскільки не хоче бути співучасником Росії у злочинах.

Про це Ринська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я прийняла рішення вийти з російського громадянства. Не хочу бути співучасником. Крім того, з токсичним громадянством я вражена у правах у Європі", - написала журналістка.

Вона поскаржилася, що оформити всі документи не так вже й просто і в держорганах РФ їй уже кілька разів ставили ціпки в колеса - довідку зробили без друку і її не прийняло консульство, а потім почався збій у системі. В результаті Ринська витратила на оформлення вже кілька тижнів.

Журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: &quot;не хочу бути співучасницей&quot;

Божена Ринська (Фото: instagram.com/bozhenarynska)

Божена Ринська – російська журналістка, блогер та письменниця. Раніше вона вела світські колонки в багатьох російських виданнях і вважалася одним із найскандальніших оглядачів Москви.

Крім російського громадянства, вона також має громадянство Ізраїлю, куди вона поїхала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З перших днів війни вона виступає категорично проти Росії, росіян та підтримує Україну.

"Мій покійний чоловік 100% українець. Батько моєї матері з Дніпропетровська. Моя дочка наполовину українка. Батьки батька з Черкас (Білозір'я) та Балти. Усім серцем я з Україною. А всім іншим скажу ось що: якщо вам по*, якщо це типу вас" не стосується, тож стосується. Ця війна дорого обійдеться саме вам", - писала Ринська 24 лютого.

До речі, раніше ми писали про те, що в Естонії росіянина позбавила посвідки на проживання за образу українок.

А ще розповідали, що молода кримчанка демонстративно розірвала російський паспорт на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
гражданство
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь