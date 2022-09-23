Журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: "не хочу бути співучасницей"

Відома журналістка Божена Ринська повідомила, що відмовляється від російського громадянства, оскільки не хоче бути співучасником Росії у злочинах.

"Я прийняла рішення вийти з російського громадянства. Не хочу бути співучасником. Крім того, з токсичним громадянством я вражена у правах у Європі", - написала журналістка.

Вона поскаржилася, що оформити всі документи не так вже й просто і в держорганах РФ їй уже кілька разів ставили ціпки в колеса - довідку зробили без друку і її не прийняло консульство, а потім почався збій у системі. В результаті Ринська витратила на оформлення вже кілька тижнів.

Божена Ринська (Фото: instagram.com/bozhenarynska)

Божена Ринська – російська журналістка, блогер та письменниця. Раніше вона вела світські колонки в багатьох російських виданнях і вважалася одним із найскандальніших оглядачів Москви.

Крім російського громадянства, вона також має громадянство Ізраїлю, куди вона поїхала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З перших днів війни вона виступає категорично проти Росії, росіян та підтримує Україну.

"Мій покійний чоловік 100% українець. Батько моєї матері з Дніпропетровська. Моя дочка наполовину українка. Батьки батька з Черкас (Білозір'я) та Балти. Усім серцем я з Україною. А всім іншим скажу ось що: якщо вам по*, якщо це типу вас" не стосується, тож стосується. Ця війна дорого обійдеться саме вам", - писала Ринська 24 лютого.