Журналист рассказал о хамстве в киевском роддоме: пришлось чуть ли не на коленях упрашивать

Киевский роддом №1 в Печерском районе попал в скандал из-за ненадлежащего отношения сотрудников к своим пациентам, а именно роженицам. О том, как ведет себя медицинский персонал рассказал журналист, жена которого рожала в єтом медицинском учреждении.

"Но после родов, к сожалению, начались проблемы с персоналом. Мы столкнулись с равнодушием медработников (пришлось даже вызванивать руководство роддома, чтоб они заставили медсестер и врачей просто зайти в палату к жене и помочь ее правильно накормить ребенка), хамством (медработница публично вычитала меня только за то, что я второй раз за день принес передачку жене перед выпиской)", - рассказал на своей странице в Facebook Олег Черныш.

При этом он отметил, что к профессионализму врачей он никаких претензий не имеет. Роды у его жены приняли отлично, но только потом начались проблемы.

"Венцом хамства стал день выписки жены с ребенком. Именно в этот день, 14 января, в Киеве начался сильный снегопад, но нам пришлось чуть ли не на коленях упрашивать персонал и врачей открыть шлагбаум и позволить нам подъехать на машине к главному входу роддома, а не идти с младенцем 300 метров к стоянке. Как нам заявили, "подъезжать ко входу имеет право только главврач", "200 лет никто не подъезжал, и вы не будете", - рассказал журналист о вопиющей ситуации.

По словам журналиста, нужно быть "героическим ребенком, чтобы родиться в Украине".

"Пройдя за неделю весь этот треш, угар и абсурд (который сложно переносить не так физически, как морально) я могу теперь только посмотреть в умные глаза маленького Глеба и искренне его похвалить: "Сынок, надо быть смелым человек, чтоб родиться в Украине. Поверь, легких путей тут никогда не будет", - резюмировал журналист.

В комментариях к посту украинцы поддержали новоиспеченного отца.

Ай ноу вот ю фил, бро. Мне каждый раз хотелось извиниться перед мелким за все сложности, ругательства и усталость от всего этого.

Всегда интересно почитать, как журналист сталкивается с реальным миром. Держись, Олег!

И это только начало... А сколько всего еще впереди.

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