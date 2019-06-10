Журналист-расист парламентской газеты "напал" на Беленюка и Зеленского: сеть негодует

Журналист "Голос Украины" Василий Чепурный написал расистский пост в сети про спортсмена, чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, который вошел в списки кандидатов от партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду 21 июля под 10-м номером. 55-летний собкор парламентской газеты через некоторое время удалил свое скандальное сообщение в Facebook, но оно успело разойтись по интернету и вызвало массу гневной реакции.

Добавим, что в том же посте он назвал президента Владимира Зеленского "евреем-клоуном".

Скрин поста Василия Чепурного на его Facebook-странице

Отметим, что Чепурный не впервые демонстрирует ксенофобские убеждения. На днях он опубликовал пост со ссылкой на свой материал в издании "Сиверщина", редактором которого он является. В статье с заголовком "Остановите антисемитизм, пока не поздно!" Чепурный пишет про некоторых известных политиков, бизнесменов и политологов с позиции национальной принадлежности.

Скрин: facebook.com/vasyl.chepurnyi

Сеть бурно отреагировала на расистские высказывания журналиста "Голос Украины" - эта газета финансируется из госбюджета - и пользователи Facebook высказывают уверенность, что карьера Чепурного окончена, а также обсуждают возможность привлечения его к криминальной ответственности.

"Василий Чепурной был никому неизвестным журналистом, пока публично не опорожнился себе на голову в своей ФБ странице";

"Расист! Бить тебя по роже сцаными тряпками";

За твой пост про Беленюка тебя не заблокируют, а уволят из "Голоса Украины". Вот к гадалке не ходи. Ты уже знаменит. Будешь свою титульность нации демонстрировать в провинциальной районке. Гудбай";

"Когда-то очень-очень давно среди молодых руховцев был популярен термин "Рухофрен" (руховец-олигофрен). Так называли очень активных и при этом тупорыло-упоротых активистов Руха.... Так вот.... Еще анекдот вспомнил. Был популярен когда-то очень давно: три ступени деградации "укрсучжурналiста": 1. Забыл, что СДПУ и СДПУ (о) - разные структуры. 2. Забыл правила употребления -тся и ться. 3. Вступил в НСЖУ";

"Не вам плохому человеку об этом писать. Почему? Посмотрите, то что было вами написано. Оскорбления и маты оставил на потом";

"А где же сообщение о Беленюке? Неужели стало стыдно? Просто сцикотно?"

"Такой журналист не должен работать в газете высшего органа власти Украины. Это позор для газеты. А этот Чепурный - хам";

"Как вам не стыдно?! Расист. У Жана Беленюка больше украинского чем у вас, он всегда выступал под украинским флагом, прославляя нашу страну на спортивной арене, а что сделали вы? Позор таким мерзавцам, как вы!"

Скрин комментариев

Фото: Василий Чепурный (facebook.com/vasyl.chepurnyi)

Как сообщалось, ранее Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая записала его как представителя Российской Федерации. Украинский борец указал на не корректное заявление, после чего ошибку исправили.

Также мы писали о том, что во Франции Балет Парижской оперы сняли скандального украинского танцора Сергея Полунина со спектакля "Лебединое озеро" после его гомофобной и "сексистски напыщенной" речи в социальных сетях.