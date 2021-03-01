Журналист Бутусов указал на связь власти с криминалитетом Днепра

Журналист Юрий Бутусов по итогам ночной перестрелки в кафе "Тиниця" 28 февраля в Днепре указал на связь "Слуги народа" с криминалитетом Днепра.

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Как известно, в ночь на 28 февраля полиция Днепра по горячим следам задержала группировку, которая из травматического оружия обстреляла машину бизнесмена Артура Рысина, гендиректора агрохолдинга "Степова".

Как отмечает Бутусов, правоохранители сумели быстро обнаружить всех причастных к нападению, по горячим следам задержали 13 человек, жителей Днепра и области, в числе которых оказался и Ермак Александрович Петровский, 2000 года рождения.

"Это родной сын того самого Александра Петровского, который несколько лет со мной судился, чтобы я не смел его называть "авторитетом" "Нариком". Но адвокатская компания Сенс, которая меня защищала, отбила все иски в Верховном суде Украины и в апелляционном суде Днепропетровской области. Петровский свои связи с блатным миром не скрывает, и бравирует тем, что дружит и с крупнейшими политиками и с "братвой". Певец шансона Слава Медяник на день рождения Петровского в 2008-м году подарил ему песню "Днепра - Петровская братва", - написал журналист.

По данным Бутусова, сейчас "власть отдала ему контроль за областным Госгеокадастром, ряд строительных подрядов, и "авторитетный" бизнесмен по сей день сохраняет огромное влияние на Днепропетровщине.

Журналист отмечает, что отец и сын Петровские демонстрируют благочестие и религиозность, щедро жертвуя всем основным церковным конфессиям в Днепре, которые за это всячески их рекламируют и награждают.