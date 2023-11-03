"Жорстоко била ногами". Українську біженку в США заарештували за знущання з 3-річного сина

У США заарештували українську біженку Юлію Сторожук, через звинувачення у побитті 3-річного сина. Факт знущання з дитини зафіксувала камера спостереження сусідів. На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а тоді підняла його і кинула на землю.

Що відомо про інцидент

Про побиття дитини стало відомо 1 листопада. Поліція одразу взяла 29-річну Юлію Сторожук під варту. Жінку звинуватили у жорстокому поводженні із сином.

"У нас є одне відео, де вона штовхає дитину на землю і жорстоко б’є її ногами. За її словами, вона зробила це тому, що дитина не слухала, і син, очевидно, хотів піти на ігровий майданчик, а вона сказала йому "ні", - розповіла прес-секретар поліції Санні-Айлз-Біч сержант Мелісса Порро.

Вона також зазначила, що сусіди, які повідомили про побиття дитини, ймовірно врятували хлопчику життя. За словами поліції, на відео видно, як жінка двічі копнула дитину, штовхнула в груди, тоді кинула сина на землі та не давала йому підвестись. Американські журналісти відмовились показувати ці кадри в новинах, бо вони надто жорстокі.

Офіцер, який оформлював протокол, розповів, що у хлопчика був червоний синяк на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні.

29-річна Юлія Сторожук торік переїхала із сином у США, тікаючи від війни в Україні (скриншот із відео)

Що каже про побиття дитини обвинувачена

Сторожук заявила правоохоронцям, що штовхнула сина, бо він наполягав на тому, щоб піти на дитячий майданчик, був "важким" і "не слухав її". Вона запевнила, що це був "єдиний випадок", коли вона дозволила своєму гніву взяти верх над нею і що ніколи раніше не ображала свою дитину. Суддя заборонив їй спілкуватися із сином.

Відомо, що Юлія із сином приїхали до Південної Флориди рік тому, тікаючи від війни в Україні. Раніше жінка працювала стюардесою.

"Здається, що це матір, яка перевантажена і не має ресурсів, щоб впоратися з ситуацією. Це може мати значний психологічний вплив на дитину, яка не розуміє, чому мама так поводиться з ним", - прокоментувала психолог Марібель Дель Ріо-Робертс.

Також вона додала, що батьки повинні просити про допомогу, коли відчувають, що самостійно не справляються з емоціями.

Сторожук вийшла з СІЗО 2 листопада увечері, заплативши заставу 5 тис. доларів. Журналістам вона заявила, що любить сина і хоче його повернути.