Як назавжди позбутися кульбаб: 5 дешевих і ефективних способів

Кульбаби на присадибній ділянці вони швидко перетворюються на набридливий бур’ян, що розмножується насінням-парашутиками та псує вигляд клумб. Позбутися кульбаб можна без небезпечної хімії - головне, діяти вчасно та регулярно.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 надійних способів боротьби з кульбабами, які допоможуть зберегти ваш двір охайним і зеленим.

Викопування з коренем

Найпростіший і водночас ефективний спосіб - виривати кульбаби вручну. Головне - не залишити в землі корінь, інакше рослина швидко відновиться. Для цього використовуйте вузьку сапку або спеціальний інструмент для видалення бур’янів.

Копати краще після дощу - тоді ґрунт м’який, і коріння легше виймається. Так, цей метод вимагає терпіння, але результат буде довготривалим.

Окріп

Один із найпростіших способів знищення бур’янів - обдати їх окропом. Гаряча вода миттєво пошкоджує клітини листя і кореневу систему.

Найкраще проводити процедуру в суху погоду, щоби вода проникла глибше в ґрунт. Лийте кип’яток безпосередньо на основу стебла - так результат буде ефективнішим. Працюйте обережно, щоби не ошпарити себе й не зачепити інші рослини.

Оцет проти бур’янів

Столовий 9% оцет - ще один природний засіб для боротьби з кульбабами. Його можна трохи випарити для посилення дії, а потім обережно нанести на листя за допомогою пульверизатора.

Обробляйте рослини рано-вранці або ввечері, коли сонце неактивне. Повторюйте процедуру кілька разів на тиждень, доки бур’яни не зникнуть. Пам’ятайте про захист рук і очей - оцет може викликати подразнення.

Кульбаби можуть "окупувати" усю ділянку та "задушити" інші рослини (фото: Freepik.com)

Сольовий розчин

Морська або кам’яна сіль теж ефективно діє проти кульбаб. Розчиніть 100 г солі в літрі теплої води й добре перемішайте. Отриманою рідиною поливайте безпосередньо на листя та основу стебла.

Такий метод слід застосовувати обережно, щоби не нашкодити іншим рослинам поруч. Не використовуйте занадто багато розчину, щоб не зіпсувати склад ґрунту.

Позбавлення світла

Без сонячного світла кульбаби довго не протягнуть. Накрийте заражені ділянки чорною плівкою, брезентом або іншим щільним матеріалом. Через кілька тижнів під накриттям бур’яни просто загинуть.

Цей метод безпечний для ґрунту та не потребує фізичних зусиль. Ідеальне рішення для тих, хто не хоче копати чи використовувати рідини.