"Жоден препарат не чинить такої потужної дії". Названо спосіб перемогти діабет

Наявність діабету 2-го типу підвищує ризик, що людина помре, ризики ці бувають як незначними, так і суттєвими. Але це захворювання можна вилікувати, за допомогою дієти, препаратів та фізичних вправ.

Як фізичні вправи можуть допомогти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попко на його Facebook-сторінці.

Як фізичні вправи допоможуть при діабеті

Експерт зазначив, що ліки, безумовно, допомагають, але не завжди є необхідними. Проводився експеримент за участю 10 австралійських аборигенів, які страждали на діабет 2-го типу. Після повернення до активного способу життя мисливців-збирачів, за 7 тижнів вони позбулися хвороби. Однак це не означає, що нам усім потрібно зачинити двері квартири і вирушати в ліс збирати ягоди та полювати на зайців.

Щоб знизити жирність органів, високий тиск, рівень цукру, жиру та холестерину в крові, необхідні правильна дієта та фізичні вправи. Окрім цього, фізичні вправи зменшують запалення в організмі та допомагають боротися з негативними наслідками стресу. Вони також можуть усунути інсулінорезистентність, відновлюючи роботу заблокованих інсулінових рецепторів і стимулюючи м’язові клітини виробляти більше транспортерів, які виводять цукор з крові.

Це можна порівняти з прочищенням каналізації: фізичні вправи "промивають" м’язові клітини, підвищуючи їх здатність поглинати в 50 разів більше молекул цукру. Жоден препарат не може забезпечити такий потужний ефект.

Які вправи вибрати і в яких кількостях?

Слід пам'ятати, що недостатня фізична активність не є єдиною причиною інсулінорезистентності та діабету 2-го типу. Фізичні вправи самі по собі – це чудово, але недостатньо для лікування, і так робити не варто. Вони, однак, є важливим доповненням до дієти та медикаментів.

В одному експерименті пацієнтам призначили додатково 150 хвилин ходьби на тиждень, але це не дало значних результатів. Проте понад 150 хвилин фізичної активності на тиждень порадувало як пацієнтів, так і лікарів. Подібний експеримент провели й датські вчені. Вони розділили людей із діабетом 2-го типу на дві групи. Обидві групи отримали поради щодо здорового харчування. Але одній з них також порадили виконувати 5-6 разів на тиждень прості аеробні вправи протягом 30-60 хвилин, а також 2-3 силові тренування на тиждень із використанням додаткової ваги.

Через рік 50% учасників, які тренувалися, повністю відмовилися від ліків, ще 20% зменшили дозування, і чим більше вони тренувалися, тим краще відновлювалась функція організму. Для порівняння: тільки 25% учасників, які дотримувалися лише дієти, змогли зменшити кількість ліків, тоді як 40% навпаки були змушені збільшити їхню дозу, незважаючи на якісне медичне обслуговування.

Трохи фізичних вправ - краще, ніж їх відсутність, а більше - краще. Багато досліджень показали, що силові вправи ефективні для підвищення чутливості м’язів до інсуліну, зниження артеріального тиску та покращення рівня холестерину. Кардіотренування також є ефективними, як і високоінтенсивні інтервальні тренування.

Отже, найкращий варіант - це поєднання різних типів фізичних навантажень, з урахуванням стану вашого здоров'я та можливих травм, щоб не нашкодити собі на шляху до оздоровлення.