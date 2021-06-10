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В Жмеринке из больницы похитили трубу, по которой больным на коронавирус поставлялся кислород (фото)

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Жмеринка, Четверг 10 июня 2021 21:02
В Жмеринке из больницы похитили трубу, по которой больным на коронавирус поставлялся кислород (фото) Фото: подростки похитили трубу из больницы, которой больным поставляли кислород (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Жмеринке двое подростков на территории местной больницы похитили медную трубу, которой поставлялся кислород к аппаратам ИВЛ.

Об этом сообщили в пресслужбу полиции Винницкой области.

Известно, что похищенную трубу ребята продали местному жителю. В полиции рассказали, что подозреваемым 13 и 16 лет, их опросили в присутствии родителей. Подростки рассказали, что полученные от продажи трубы деньги потратили на "собственные нужды".

В Жмеринке из больницы похитили трубу, по которой больным на коронавирус поставлялся кислород (фото)В Жмеринке из больницы похитили трубу, по которой больным на коронавирус поставлялся кислород (фото)Фото: подростки похитили из больницы медную трубу (npu.gov.ua)

Отмечается, что на время кражи труба не была под давлением кислорода, поэтому ни несовершеннолетние, ни пациенты больницы не пострадали.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Но, учитывая, что за такие преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет, в отношении младшего парня будут приняты другие меры воспитательного воздействия.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прохожие задержали дерзкого похитителя-эстета.

Также в столице бандит угнал мотоцикл, чтобы изменить мир.

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