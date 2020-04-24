Жизни тысяч онкобольных украинцев оказались под угрозой: заложники карантина

В условиях распространения коронавируса в Украине тысячи больных раком людей столкнулись с новыми проблемами - ограничение передвижения, невозможность пересекать границы, нехватка лекарств и их недоступность из-за высокой стоимости.

Представители интересов онкологических пациентов жалуются: за все время карантина не было никакой коммуникации или брифинга от представителей государства относительно того, какие меры принимает власть для обеспечения онкопациентов всем необходимым в условиях пандемии.

Кроме того, даже специализированные медицинские учреждения не размещают информации и последовательных инструкций на своих официальных ресурсах, как действовать пациентам и их семьям в условиях карантина - к кому обращаться за разрешительными документами, как обращаться к врачам дистанционно, что делать, если отделение закрывают на карантин, и тому подобное.

Проблемы, с которыми столкнулись украинцы, больные раком, сегодня:

Много онкопациентов, которые проживают в населенных пунктах, удаленных от места расположения онкологических больниц, не имеющих возможности добраться на лечение никак, кроме личного транспорта или такси. Очевидно, что не все имеют собственное авто или деньги на бензин или такси.

Некоторые больные, проходящие химиотерапию, радиотерапию, перенесших хирургическое вмешательство и находятся на амбулаторном лечении дома, нуждаются в скорой помощи или консультации врача, но бригады экстренной помощи часто отказываются выезжать на такие вызовы, рекомендуя обращаться по месту лечения, а это невозможно из-за ограниченности передвижения

Большая часть пациентов вынуждена собирать средства на лечение, потому что взрослая онкология покрывается государственными закупками лишь на 40% от общей потребности. В связи с карантинными мероприятиями доходы семей снизились, вследствие чего собрать средства стало почти невозможно и пациенты не могут продолжить жизненно важную терапию.

Часть необходимых препаратов вообще не зарегистрирована в Украине. До карантина выход из ситуации находили, покупая такие препараты за рубежом, но поскольку сейчас границы перекрыты, много людей остались без лекарств.

Еще одна категория препаратов - те, стоимость которых за рубежом существенно меньше, чем в Украине. Кто покупал лекарства за границей, поскольку не в состоянии купить лекарства по украинской цене. Эти пациенты также остаются без лечения из-за того, что не могут собрать средства.

Клинические исследования прекращаются, потому что люди не могут добраться до больниц, а часть препаратов не могут ввезти в Украину.

Пациенты, которым требуется лечение за границей, сейчас заблокированы и не имеют возможности уехать.

В условиях продления карантинных мер последствия всех этих проблем могут быть фатальными, говорит основательница сообщества “Онкобудні” Людмила Пухляк, которая сама победила рак и сейчас активно отстаивает права украинцев с онкологией.

“Карантинные меры введены для того, чтобы сохранить жизнь людей, но жизнь онкологических больных также важна, как и другие. У тысяч людей, которые сейчас лечатся, есть большие шансы на выздоровление при условии, что они пройдут необходимое им лечение. Онкологические заболевания перестали быть приговором для многих видов рака, но в нашей стране онкологические пациенты постоянно борются за свое право на жизнь наперекор системе и сейчас они снова стали заложниками обстоятельств. Мы призываем общество, правительство, исполнительную власть, руководителей министерств и ведомств помочь онкологическим пациентам сохранить жизнь и не допустить их смертей, потому что сейчас их жизнь под двойной угрозой”, - комментирует она.

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Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали, какие инфекционные болезни являются предвестниками рака.