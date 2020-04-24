Жизни тысяч онкобольных украинцев оказались под угрозой: заложники карантина

Государство не заботится о людях с онкологией в условиях пандемии коронавируса и карантина
В условиях распространения коронавируса в Украине тысячи больных раком людей столкнулись с новыми проблемами - ограничение передвижения, невозможность пересекать границы, нехватка лекарств и их недоступность из-за высокой стоимости.
Представители интересов онкологических пациентов жалуются: за все время карантина не было никакой коммуникации или брифинга от представителей государства относительно того, какие меры принимает власть для обеспечения онкопациентов всем необходимым в условиях пандемии.
Кроме того, даже специализированные медицинские учреждения не размещают информации и последовательных инструкций на своих официальных ресурсах, как действовать пациентам и их семьям в условиях карантина - к кому обращаться за разрешительными документами, как обращаться к врачам дистанционно, что делать, если отделение закрывают на карантин, и тому подобное.
Проблемы, с которыми столкнулись украинцы, больные раком, сегодня:
В условиях продления карантинных мер последствия всех этих проблем могут быть фатальными, говорит основательница сообщества “Онкобудні” Людмила Пухляк, которая сама победила рак и сейчас активно отстаивает права украинцев с онкологией.
“Карантинные меры введены для того, чтобы сохранить жизнь людей, но жизнь онкологических больных также важна, как и другие. У тысяч людей, которые сейчас лечатся, есть большие шансы на выздоровление при условии, что они пройдут необходимое им лечение. Онкологические заболевания перестали быть приговором для многих видов рака, но в нашей стране онкологические пациенты постоянно борются за свое право на жизнь наперекор системе и сейчас они снова стали заложниками обстоятельств. Мы призываем общество, правительство, исполнительную власть, руководителей министерств и ведомств помочь онкологическим пациентам сохранить жизнь и не допустить их смертей, потому что сейчас их жизнь под двойной угрозой”, - комментирует она.
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Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали, какие инфекционные болезни являются предвестниками рака.